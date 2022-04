Un nuovo brevetto depositato da Fitbit rivela che l’azienda sta sviluppando un dispositivo indossabile capace di rilevare i picchi di stress di chi lo indossa, nonché di avvisarlo e suggerirgli dei rimedi.

È noto che lo stress è tra i nemici più temibili per la salute e il benessere dell’uomo moderno costantemente bombardato da informazioni provenienti da vari dispositivi.

Fitbit sembra aver preso in considerazione questo fattore, poiché l’ultimo brevetto depositato dall’azienda nel 2020 e pubblicato oggi descrive un fitness tracker progettato per far fronte allo stress quotidiano.

Secondo quanto riportato nel brevetto depositato presso USPTO (US Patent & Trademark Office) il dispositivo in questione sarà in grado di monitorare passivamente il livello di stress durante la giornata, avvisare l’utente di eventuali picchi di ansia e suggerirgli dei modi per calmarsi.

Fitbit brevetta un nuovo fitness tracker antistress

Per determinare se l’utente è stressato Fitbit utilizzerà dei sensori dell’attività elettrodermica (EDA) che l’azienda già impiega nei suoi ultimi tracker come Fitbit Sense (in copertina) e Fitbit Charge 5 per stimare valori come la percentuale di grasso corporeo, l’indice di massa muscolare e altro monitorando la conduttività della pelle.

In poche parole, più l’utente suda, più la sua pelle diventerà conduttiva e combinando i dati del sensore di frequenza cardiaca con le informazioni rilevate dal sensore EDA, il dispositivo brevettato potrebbe rilevare livelli di stress elevati se la sudorazione è accompagnata da battito cardiaco irregolare o da modelli di frequenza cardiaca specifici.

Naturalmente si spera che Fitbit svilupperà degli algoritmi che filtreranno i falsi positivi, mentre per quanto riguarda i suggerimenti contro i problemi di stress è probabile che il dispositivo indossabile consiglierà esercizi di respirazione, meditazione e promemoria per prendersi una pausa e fare una passeggiata.

