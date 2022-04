OnePlus ha intenzione di allargare la famiglia Nord, portando la ricetta vincente — il cui ingrediente principale è chiaramente il rapporto prezzo-prestazioni — in altri segmenti di mercato, con particolare riferimento ai wearable: le ultime indiscrezioni hanno per protagonisti lo smartwatch OnePlus Nord Watch e le cuffie true wireless OnePlus Buds N, che potrebbero essere commercializzate col nome Nord Buds.

Dopo un inizio sottotono e non particolarmente convincente, il 2022 di OnePlus sta finalmente entrando nel vivo: nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare dei nuovi smartphone economici OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Ace (aka OnePlus 10R), ma il brand cinese ha anche altre carte interessanti da giocare.

OnePlus Nord Watch e Buds N(ord)

Intendiamoci, la casa cinese ha già puntato in passato sugli indossabili e continuerà a farlo anche in futuro, ma la scelta di utilizzare il popolare brand Nord è inedita ed interessante. Vediamo che cosa possiamo aspettarci per il prossimo futuro.

OnePlus Nord Watch

Di un presunto OnePlus Nord Watch si era già vociferato lo scorso mese di marzo e le nuove indiscrezioni ne confermano l’esistenza: il noto leaker Mukul Sharma (@stufflistings) ha condiviso su Twitter la seguente immagine: il nome OnePlus Nord Watch è stato avvistato direttamente sul sito indiano del produttore. Il fatto che il nome del prodotto sia già in qualche modo visibile sul sito del produttore fa chiaramente pensare ad un lancio ormai imminente. Per la verità, si vocifera di una presentazione nella seconda metà dell’anno, al fianco di altri due nuovi smartphone, vale a dire OnePlus Nord 3 e OnePlus Nord 2T.

Delle specifiche dello smartwatch si conosce ben poco, ma si può presumere la presenza di caratteristiche essenziali come un display touch, di sensori per il battito cardiaco e SpO2, nonché di funzioni solite quali tracciamento del sonno, conteggio dei passi, notifiche dallo smartphone, controlli musicali e quant’altro. Per quanto riguarda il prezzo ufficiale, il sito 91mobiles parla di un listino (indiano) compreso tra le 5.000 e le 8.000 rupie (circa 61–97 euro al cambio), insomma un prodotto — prevedibilmente — più economico rispetto al primo OnePlus Watch (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

OnePlus Nord Buds (Buds N)

A proposito di lanci imminenti, va ricordato che il prossimo 28 aprile è in programma un evento OnePlus che avrà per protagonisti principali i due smartphone sopra menzionati, ma anche le nuove cuffie true wireless OnePlus Nord Buds, delle quali si era già vociferato in precedenza attribuendo loro il nome Buds N.

Anche in questo caso la fonte delle nuove indiscrezioni emerse è il leaker Mukul Sharma (@stufflistings), il quale ha prima di tutto pubblicato su Twitter due immagini che raffigurano le cuffie in due colorazioni a corredo della loro scheda tecnica praticamente completa, e poi ha rincarato la dose condividendo un’immagine delle cuffie al fianco degli smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus 10R 5G, che affiancherà al lancio e dei quali vi abbiamo appena mostrato le prime immagini ufficiali. Per concludere, il leaker ha anche anticipato alcune funzioni che dovrebbero contribuire a rendere le cuffie ancora più interessanti.

Partendo dalla scheda tecnica, la fonte parla di:

driver ultra-large da 12,4 mm

USB Type-C (ovviamente per la custodia di ricarica)

certificazione IP55

autonomia fino a 30 ore

latenza ridotta pari a 94 ms

Dolby Atmos

Bluetooth 5.2

batteria da 480 mAh per la custodia e da 41 mAh per ciascuna cuffia

colorazioni Moonlight White e Twilight Black.

Per quanto riguarda le funzioni, il leaker segnala che le OnePlus Nord Buds saranno dotate di un equalizzatore sound master con tre profili tra cui scegliere, della funzione AI Noise Reduction per isolare il suono della voce durante le chiamate e del supporto alla ricarica rapida.

In copertina OnePlus Watch