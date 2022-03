Stando alle informazioni provenienti da una fuga di notizie, i prossimi indossabili OnePlus Band 2 e OnePlus Watch 2 sarebbero entrati nella fase di produzione in Europa e in Asia. Andiamo a fare il punto della situazione su questi inediti prodotti a marchio OnePlus.

OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2: inizia la produzione

Nel 2021 il produttore cinese, famoso principalmente per i suoi smartphone Android, si è lanciato nel mercato dei dispositivi indossabili presentando due interessanti prodotti: OnePlus Band e OnePlus Watch, svelato in contemporanea con i OnePlus 9 e 9 Pro.

Già da qualche mese circolavano le indiscrezioni sugli indossabili OnePlus di seconda generazione: i due dispositivi venivano indicati come “in lavorazione”. Una nuova fuga di notizie, firmata Mukul Sharma, noto leaker del settore, suggerisce che OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2 siano ora entrati nella fase produttiva, avvicinandoli inevitabilmente al debutto.

Questi due, tuttavia, non dovrebbero essere gli unici indossabili nei piani di OnePlus; qualche giorno fa vi avevamo parlato (in questo articolo) di OnePlus Nord Watch, lo smartwatch della famiglia OnePlus Nord che sarà probabilmente destinato al solo mercato indiano e che potrebbe fare il debutto in assieme allo smartphone OnePlus Nord 3, la cui presentazione è prevista per l’estate.

Quando arriveranno i prossimi indossabili di OnePlus?

Stando a questa politica del brand cinese di presentare i propri indossabili in concomitanza con degli smartphone, possiamo aspettarci che anche OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2 potranno godere di questo trattamento.

Visto che i prodotti non fanno parte della famiglia Nord, è lecito aspettarsi che OnePlus possa presentare i propri smartwatch e smartband di seconda generazione assieme a degli smartphone della serie numerata: OnePlus 10, OnePlus 10R e OnePlus 10 Ultra, attesi per i prossimi mesi del 2022, sembrerebbero candidati idonei.

Non abbiamo, purtroppo, indicazioni circa design o specifiche dei OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2; questa mancanza, forse, indica che potremmo dovere aspettare ancora qualche mese prima di conoscerli ufficialmente.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS