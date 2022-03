OnePlus si sta preparando a lanciare una gamma di nuovi smartphone in India nei prossimi mesi, tra i quali sono attesi OnePlus 10 Pro, OnePlus Nord CE 2 Lite, OnePlus Nord 2T e probabilmente OnePlus Nord 3.

Oltre agli smartphone l’azienda sembra tuttavia interessata ad ampliare il suo catalogo Nord con altri prodotti economici che comprendono cuffie e non solo.

Lo smartwatch OnePlus Nord potrebbe essere lanciato in India a breve

Oggi 91mobiles ha appreso dall’informatore Yogesh Brar che OnePlus sta lavorando su uno smartwatch con marchio Nord che probabilmente verrà lanciato in India insieme allo smartphone OnePlus Nord 3 nella seconda metà di quest’anno.

Il leaker afferma che il presunto smartwatch OnePlus Nord arriverebbe sul mercato a un prezzo inferiore a 10.000 rupie (circa 119 euro), molto probabilmente tra 5.000 e 8.000, quindi tra 59 e 95 euro.

La società offre attualmente OnePlus Watch e OnePlus Band in India, ma non sono abbastanza economici, quindi appare sensato che il brand intenda lanciare uno smartwatch più conveniente in una fascia di prezzo che nel paese è attualmente dominata da Xiaomi, Realme, Amazfit e altri concorrenti.

Le caratteristiche del presunto smartwatch OnePlus Nord non sono ancora state rivelate, tuttavia si può ipotizzare che il dispositivo indossabile potrà offrire un display touchscreen a colori e funzionalità come il sensore di frequenza cardiaca, il monitoraggio SpO2 e del sonno, il conteggio dei passi, la gestione delle notifiche dello smartphone e il controllo della riproduzione musicale.

Al momento nemmeno il nome commerciale dello smartwatch OnePlus Nord è noto, ma ulteriori informazioni non dovrebbero tardare a emergere.

