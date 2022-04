Aggiornamento dopo aggiornamento Apple Maps prova a tenere il passo dei rivali, soprattutto di Google Maps. E dopo aver annunciato alcune novità relative alla sicurezza stradale, Apple espande la disponibilità delle indicazioni stradali per spostarsi in bici, che ora sono arrivate in altre città statunitensi con un sacco di dettagli utili.

Le indicazioni stradali di Apple Maps per ciclisti

Nelle ultime ore, come notato da Justin O’Beirne, Apple ha rilasciato un aggiornamento lato server che introduce sulla propria app di navigazione, per l’appunto, le indicazioni stradali per ciclisti in alcune città statunitensi: Chicago, Detroit, Indianapolis, Cleveland, Cincinnati, Columbus e Charleston.

Anche stavolta, a noi importa relativamente, dunque. Ma di buono c’è che tali nuove col passare del tempo saranno probabilmente disponibili anche oltreatlantico, quindi si presume anche per le complicate città italiane, a tutto beneficio di chi con la bici ci si sposta quotidianamente.

Il perché è presto detto. Su Apple Maps le indicazioni stradali per ciclisti sono davvero per ciclisti, nel senso che forniscono tanti dettagli utili per spostarsi agevolmente e in sicurezza, laddove possibile. Ad esempio, la funzione dedicata dettaglia l’altimetria del percorso permette quindi di scegliere l’itinerario con meno dislivello (e viceversa), quello con meno traffico, le piste ciclabili o le strade che Apple rileva più adatte alle bici.

Non è una vera e propria novità, questa, perché le indicazioni stradali di Apple Maps per ciclisti erano già disponibili in precedenza in alcune aree statunitensi e non: in California, New York, Vancouver, Londra e in Cina. Ma il fatto che Apple stia rendendo disponibile per un maggior numero di utenti questa novità apre la strada a futuri sviluppi, visto che ora risulta coperto il 26% del territorio statunitense, raggiungendo circa il 52% della popolazione degli Stati Uniti.

