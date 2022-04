Apple Maps supportava già gli avvisi in tempo reale da parte di altri conducenti, ma ora, negli USA, il servizio supporta anche quelli provenienti da Safety Cloud, una piattaforma utilizzata dai soccorritori per le emergenze stradali e dalle aree in costruzione.

Come riportato da AppleInsider, con l’aggiunta del servizio Safety Cloud di HAAS Alert gli utenti di Apple Maps ora possono ricevere avvisi di pericolo stradale segnalati da personale professionale, come i primi soccorritori, e dai veicoli di emergenza.

Apple Maps migliora la sicurezza stradale con gli avvisi HAAS

Il sistema HAAS Alert Safety Cloud è utilizzato da oltre 1.200 agenzie di pubblica sicurezza, società di assistenza stradale, operatori di cantieri stradali e altro con appositi veicoli e attrezzature.

Sebbene HAAS sia un servizio meno noto tra gli utenti comuni, questi avvisi sono in realtà di serie su molti veicoli di emergenza prodotti da vari marchi, oltre che su apparecchiature per zone di lavoro, sistemi telematici e piattaforme di gestione del traffico. Dal lancio di Safety Cloud avvenuto nel 2017, il servizio ha inviato oltre 1 miliardo di avvisi digitali.

Congratulandosi con Apple per aver dato la priorità alla sicurezza del conducente, Jeremy Agulnek, vicepresidente senior di Connected Vehicles presso HAAS Alert, ha affermato che con l’introduzione di Apple Maps come partner di avviso digitale di Safety Cloud, i conducenti che utilizzano un iPhone per navigare ora sono più sicuri e consapevoli delle imminenti condizioni stradali.

