Pianificare un viaggio con le auto elettriche è oggi come oggi d’obbligo per non rischiare di rimanere a secco. La scarsità di colonnine di ricarica sulla rete autostradale e non solo, oltre al fatto di avere a che fare con mezzi ancora non particolarmente eccelsi in termini di autonomia, causa un bel po’ di beghe in più rispetto ai soliti spostamenti a lungo raggio effettuati con le auto termiche.

Per questo molte aziende e servizi di terze parti come Apple Maps si stanno muovendo in proposito per offrire ai proprietari delle funzioni che possono assolvere tale compito. Proprio l’app di navigazione di casa Cupertino, per l’appunto, fece da apripista per questo, rendendo ora disponibile la funzione di pianificazione di un percorso per auto elettriche tramite Apple CarPlay, in anteprima su Ford Mustang Mach-E.

La pianificazione di viaggi e spostamenti con auto elettriche su Apple Maps

È passato del tempo da quando Apple annunciò tale funzione per la propria app di navigazione. Correva l’anno 2020 quando al WWDC dichiarò che sarebbe presto arrivata sulle auto BMW e Ford col debutto di iOS 14.

Da quel momento, tuttavia, non se ne seppe più nulla (o quasi) fino a qualche giorno fa, quando Ford, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale dedicato all’assistenza, ne conferma la disponibilità.

Per ora si tratta di un’esclusiva del SUV elettrico Ford Mustang Mach-E in versione 2022 e per determinati modelli 2021 (specificati nella nota citata poc’anzi), ma non ne possiamo escludere un prossimo arrivo anche altrove.

Bene, ma come funziona e, soprattutto, a che serve? La funzione di pianificazione di viaggi e spostamenti con auto elettriche di Apple Maps, in sostanza, valuta il livello di carica, l’altitudine/dislivello che s’incontra lungo il percorso stabilito e le soste compatibili per la ricarica, collegandosi al sistema di infotelematica del veicolo. Appresi questi dati, fornisce delle stime e delle informazioni correlate utili per pianificare viaggi e soste al meglio.

Nonostante i quasi due anni trascorsi dall’annuncio, secondo quanto emerso, Ford Mustang Mach-E sarebbe di fatto la prima auto a implementare questa funzione. E sarebbe una bella alternativa ai servizi proprietari che i costruttori di auto elettriche implementano sulle proprie auto, laddove maggiormente supportata e aggiornata.

Come si configura

Questa la procedura di configurazione del servizio di pianificazione di viaggi con auto elettriche di Apple Maps riportata dalla pagina di supporto di Apple:

Su App Store, cerca il produttore del veicolo. Scarica l’app che supporta gli itinerari VE (per veicoli elettrici, ndr) per il tuo veicolo. Apri l’app, quindi segui le istruzioni di configurazione. In Mappe, tocca la tua foto profilo o le tue iniziali nell’angolo in alto a destra della scheda di ricerca. Se non vedi la foto profilo o le iniziali, tocca Annulla accanto al campo di ricerca oppure tocca il campo di ricerca, quindi tocca Annulla. Tocca Veicoli, tocca “Connetti i tuoi veicoli elettrici”, quindi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre per quel che riguarda la procedura di configurazione di Ford, dalla nota si legge che è necessario collegare l’iPhone all’auto e attivare Apple CarPlay. Fatto questo non resta che impostare una destinazione su Apple Maps dallo schermo del veicolo e pigiare “OK” sulla schermata pop-up che segue (se la funzione di pianificazione del percorso per auto elettriche non è disponibile, non verrà mostrato alcun pop-up).

Ford ha annunciato che la funzione arriverà entro l’anno su tutte le proprie Mustang Mach-E. A questo punto, è lecito aspettarsi prossime implementazioni anche su altri veicoli elettrici, ma per ulteriori aggiornamenti continuate a seguirci.

