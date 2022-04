Opera ha finalmente rilasciato la versione iOS del suo “Crypto Browser”, che va di conseguenza ad aggiungersi a quelle già lanciate nel corso del mese di gennaio per gli utenti Windows, Mac e Android. L’annuncio è stato fornito da Opera sul suo blog in cui si specifica che il browser viene fornito insieme a un portafoglio crittografico non custodial integrato, il quale è in grado di supportare Bitcoin, Ethereum e altri ecosistemi blockchain.

La sua presenza darà spunto agli utenti per acquistare criptovalute con valuta fiat e scambiare ognuno dei token supportati senza alcuna necessità di installare estensioni. Il browser, inoltre permetterà agli utenti l’accesso agli NFT basati su Web3 e ad app decentralizzate, oltre che a circa 7mila servizi basati sull’ecosistema Polygon.

Una delle funzionalità di maggior rilievo del browser è rappresentato dalla pagina iniziale di Crypto Corner, in cui gli utenti possono ottenere informazioni in tempo reale e aggiornamenti sulla criptovaluta. Naturalmente la notizia ha destato un certo interesse tra coloro che hanno già avuto modo di apprezzarlo.

Opera Crypto Browser, un passo verso la DeFi

Il browser di Opera è stato approntato con un intento ben preciso: rivelarsi su misura non solo per gli utenti già esperti in tema di innovazione finanziaria, ma anche per quelle dei profani delle criptovalute, esigenze le quali a volte possono rivelarsi difficili da tenere insieme. Ad una prima occhiata, sembra che il risultato finale riesca a dare luogo ad un notevole compromesso.

In particolare, il progetto va a porre l’accento su un’esperienza utente semplificata al massimo per quanto riguarda giochi, app e piattaforme metaverse. La versione beta rilasciata all’inizio dell’anno permette agli utenti non soltanto di monitorare le ultime notizie sulla blockchain, ma anche di partecipare agli airdrops previsti, seguire un calendario dedicato agli eventi web 3.0, visitare marketplace di token non fungibili (NFT), avere accesso a contenuti educativi, unirsi alle comunità blockchain esistenti, vigilare sui prezzi delle criptovalute live e sulle tariffe del gas necessario per le transazioni.

Il wallet accluso è a sua volta in grado di supportare Ethereum, oltre ai token ERC-20, ERC-721, mentre per quanto riguarda gli ERC-1155 è ancora attesa la loro aggiunta, che era stata annunciata dal team degli sviluppatori.

Il browser crypto rappresenta una evidente testimonianza dell’interesse di Opera verso il settore degli asset virtuali. Reso ancora più evidente dal rapporto di collaborazione che l’azienda vanta già alcuni grandi partner nel settore come Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake e ENS e sul quale non nasconde le sue mire.

Migliorare la sicurezza su Web3

Il progetto Crypto Browser si pone in particolare l’obiettivo di andare a rafforzare in maniera decisa la sicurezza degli utenti su Web3. Tra le funzionalità avanzate che propone, spicca la presenza di un blocco dei popup, un blocco di annunci e tracker nativi e uno dei dialoghi dei cookie di facile utilizzo.

Inoltre, è stata decisa l’integrazione anche della protezione dal mining abusivo di criptovalute, una vera e propria piaga sempre più diffusa, anche a causa dell’imprudenza di molti navigatori online, i quali favoriscono coi loro comportamenti questa pratica. Per riuscire a farlo il Crypto Browser provvede a bloccare qualsiasi script di crypto jacking prima che possa condurre al deterioramento prestazionale del dispositivo iOS.

È anche da sottolineare come Opera sta operando il passaggio dall’algoritmo di consenso Proof-of-Work (POW), su cui è incentrato il Bitcoin, a quello Proof-of-Stake (POS). Una decisione che taglia la strada al mining in favore della palificazione nel lavoro teso alla verifica delle nuove transazioni.

Ciò vuol dire che anche l’azienda ha deciso di adottare un modus operandi più rispettoso dell’ambiente, in modo tale da accogliere le istanze sempre più orientate alla salvaguardia del pianeta da processi produttivi tali da attentare alla sua salute. Un orientamento da interpretare anche alla stregua di una esigenza in termini di immagine, considerato come gli utenti di Opera siano da reperire molto spesso nella parte più giovane della popolazione.

Potete scaricare Opera Crypto Browser qui.

