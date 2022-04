Nella giornata di ieri, 12 aprile 2022, è arrivato l’annuncio del browser web DuckDuckGo per dispositivi Mac — dunque per il sistema operativo macOS —, con promesse importanti di privacy, sicurezza e velocità. Per il momento si tratta di una versione beta.

DuckDuckGo si presenta come una soluzione in grado di unire “privacy all-in-one senza impostazioni complicate, ma con un’esperienza davvero privata e senza interruzioni“. La decisione di lanciare il browser per macOS, che anticipa anche la controparte per Windows, nasce dal buon successo dell’applicazione mobile (oltre 150 milioni di download dal 2018). Già quest’ultima include strumenti utili per la tutela della privacy come la navigazione privata, il blocco dei tracciamenti, la crittografia dei siti web e la protezione per le email e adesso c’è la volontà di portare la stessa esperienza semplice e sicura anche su desktop e laptop.

DuckDuckGo per Mac: punti chiave

In sede di annuncio sul blog ufficiale, sono stati riassunti i punti chiave che caratterizzeranno il browser DuckDuckGo per Mac, ecco quanto riportato:

Privacy by default : DuckDuckGo per Mac viene presentato come un pacchetto completo che unisce un motore di ricerca privato integrato, un potente blocco del tracciamento, una nuova protezione contro i pop-up dei cookie sul 50% dei siti web (si parla di una percentuale in crescita), Fire Button (un singolo tasto per cancellare i dati), protezione dell’email e altro. Il tutto in maniera gratuita e senza complicati settaggi da configurare.

: DuckDuckGo per Mac viene presentato come un pacchetto completo che unisce un motore di ricerca privato integrato, un potente blocco del tracciamento, una nuova protezione contro i pop-up dei cookie sul 50% dei siti web (si parla di una percentuale in crescita), Fire Button (un singolo tasto per cancellare i dati), protezione dell’email e altro. Il tutto in maniera gratuita e senza complicati settaggi da configurare. Velocità : Il produttore parla di prestazioni di alto profilo. In particolare, DuckDuckGo per Mac fa uso dello stesso motore di rendering di siti web integrato — e sfruttato anche da Safari di Apple —, ma vi aggiunge un blocco del tracker prima ancora che carichino, il che si dovrebbe tradurre in prestazioni ancora migliori. Immancabile il confronto con Google Chrome, rispetto al quale si parla di performance grafiche migliori in alcuni contesti, con l’aggiunta di un utilizzo di dati inferiore del 60% rispetto al browser di Google (un tasto già battuto in passato).

: Il produttore parla di prestazioni di alto profilo. In particolare, DuckDuckGo per Mac fa uso dello stesso motore di rendering di siti web integrato — e sfruttato anche da Safari di Apple —, ma vi aggiunge un blocco del tracker prima ancora che carichino, il che si dovrebbe tradurre in prestazioni ancora migliori. Immancabile il confronto con Google Chrome, rispetto al quale si parla di performance grafiche migliori in alcuni contesti, con l’aggiunta di un utilizzo di dati inferiore del 60% rispetto al browser di Google (un tasto già battuto in passato). Built for security: Stando a quanto riferito in sede di annuncio, la funzione Smarter Encryption integrata nel browser garantisce agli utenti di navigare più spesso nella versione crittografata (HTTPS) dei siti web e il blocco dei tracker rende i dati degli stessi meno esposti ad accesso da parte di script di terze parti. DuckDuckGo per Mac (e non solo) viene sviluppato in modo tale che i dati salvati in app, come cronologia, password e preferiti, vengano archiviati soltanto localmente sul dispositivo per impostazione predefinita e non siano accessibili neppure a DuckDuckGo.

In aggiunta a queste caratteristiche, viene richiamata l’attenzione su alcune funzioni immancabili su un browser moderno, come ad esempio il gestore delle password integrato, il gestore dei tab, dei preferiti e altro ancora. Il tutto con il vantaggio aggiuntivo di non doversi destreggiare continuamente tra i pop-up dei cookie: DuckDuckGo per Mac li elimina su numerosi siti web e imposta in automatico le preferenze dell’utente al fine di minimizzare i cookie e tutelare la privacy dell’utente. A proposito di privacy, il browser integra un feed dedicato che tiene traccia dei tracker individuati e permette all’utente di cancellare i dati archiviati e riprendere a navigare su pagine recenti in maniera privata. Affrontando il discorso della privacy, non poteva che saltare fuori il nome di Facebook, che tenta di aggirare i tracker blocker inserendo dei tracker in contenuti incorporati. DuckDuckGo blocca il caricamento di tali contenuti per impostazione predefinita, è l’utente con un eventuale opt-in a decidere se visualizzarli lo stesso.

Previous Next Fullscreen

Lista d’attesa

Allo stato attuale, DuckDuckGo per Mac non è ancora disponibile per tutti, anzi per provarlo in anticipo occorre aggiungersi alla lista d’attesa. Vengono promessi tempi di attesa brevi e l’iscrizione non richiede alcuna informazione personale. Entrare nella waitlist è possibile in questo modo:

Scaricare l’app mobile di DuckDuckGo (Android – iOS)

Aprire Impostazioni > DuckDuckGo Desktop App Beta (alla sezione Ulteriori informazioni su DuckDuckGo)

Cliccare “Join the Private Waitlist”

Attendere il codice d’invito recapitato con una notifica dell’app.

Per adesso, la novità tocca solo macOS, ma prossimamente sarà il turno di Windows.

Leggi anche: Come navigare in incognito sul Web da browser e mobile