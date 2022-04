Grazie al lavoro degli ingegneri linguistici di Amazon, negli oltre tre anni dal suo arrivo in Italia Alexa ha imparato a parlare la nostra lingua rispettandone il ritmo e la punteggiatura e imparando anche a riconoscere gli accenti e i dialetti delle varie regioni.

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, il colosso dell’e-commerce ha deciso di condividere le domande più frequenti poste dagli utenti italiani ad Alexa in questi primi mesi del 2022.

Le domande più frequenti a cui Alexa ha dovuto rispondere in questi primi mesi del 2022

Le domande più frequenti sono state spesso a carattere storico, del tipo “Alexa, quando è stata distrutta Pompei?”, oppure “quanti anni ha la regina Elisabetta?”, ma molte riguardano anche i viaggi, raccontando agli utenti delle sette meraviglie del mondo.

Il festival di Sanremo è stato particolarmente gettonato, in particolare la domanda per sapere chi lo ha vinto, ma anche quelle riguardanti l’età dei partecipanti, soprattutto quella di Gianni Morandi, Blanco e Ornella Muti.

Numerose sono state anche le domande di attualità e politica. Ad esempio, in occasione della rielezione del Presidente della Repubblica, tanti utenti hanno chiesto “quanti anni ha Mattarella.”

Più recentemente molti italiani hanno chiesto ad Alexa “cosa sta succedendo in Ucraina”, “chi è Putin” e addirittura “cosa ne pensa Alexa di questa situazione”, come se l’assistente digitale di Amazon fosse un membro aggiuntivo della famiglia.

Molte delle richieste degli italiani hanno riguardato anche gli eventi in calendario e le vacanze. Tra le domande più gettonate troviamo “quanto manca all’estate?” insieme a “quando è Pasqua?” e “quando è la Festa della Mamma?”.

Gli italiani hanno interpellato Alexa anche per gli eventi sportivi, in particolare “come sono andate le Olimpiadi?” e le prossime partite delle squadre del cuore, in particolare “quando gioca la Juve? e “quando gioca il Napoli?”.

Tramite la sua voce Alexa è riuscita ad accontentare anche le richieste dei bambini tra imitazioni di leoni e coccodrilli e la riproduzione di canzoni per i più piccoli.

Tra le richieste più curiose spicca “Alexa, smonta l’albero di Natale” che tra quelle più frequenti dall’inizio dell’anno è l’unica a non essere stata esaudita, per dire.

