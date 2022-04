All’indomani dei rincari di Amazon Music, per fortuna non per tutti, Amazon lancia una nuova promozione che permette di ottenere 5 euro di sconto su un acquisto. L’iniziativa è disponibile già da ora e chiunque ne può approfittare riproducendo un brano su Amazon Music Free. Per fugare ogni dubbio e per tutte le informazioni, seguiteci.

Come ottenere 5 euro in regalo ascoltando un brano su Amazon Music Free

È molto semplice approfittare di questa nuova promozione di Amazon, che è comunque ad personam. Basta ascoltare un brano su Amazon Music Free entro l’11 giugno 2022 per ottenere 5 euro di sconto sul prossimo acquisto di almeno 20 euro su Amazon.it, acquisto che deve essere effettuato entro 31 giorni dalla ricezione del codice promozionale.

Sarebbe bene affrettarsi perché il colosso di Jeff Bezos ha messo a disposizione solo 5.000 buoni per questa promozione, che è tuttavia disponibile ai clienti Amazon che sono stati invitati per e-mail da Amazon o che hanno visualizzato comunicazioni marketing relative all’Offerta su Amazon.it.

Da sapere c’è che l’offerta non è cumulabile, che per poter partecipare alla promozione, è necessario inoltre aver visitato la pagina dedicata e utilizzare il buono per l’acquisto di prodotti idonei venduti e spediti da Amazon.

Queste le esclusioni:

Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di dispositivi Amazon (Kindle, Echo, dispositivi Fire), contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati, o per le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo. Il Buono Sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.)

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

Potrebbe interessarti anche: Cosa fare con un Amazon Echo? Le 7 funzioni Alexa da conoscere