Amazon Music è uno dei tanti servizi di streaming musicali multipiattaforma disponibili sul mercato, oltre ad essere uno degli svariati servizi offerti dal colosso dell’e-commerce Amazon.

La notizia di cui vi parliamo oggi, però, potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti abbonati ad Amazon Music Unlimited, il servizio che permette l’accesso ad un catalogo di oltre 75 milioni di brani.

Amazon Music: cresce il costo di un piano in abbonamento

Sebbene gli iscritti ad Amazon Prime possano godere già, seppur in forma limitata, del servizio di streaming musicale di Amazon attraverso il piano Amazon Music Prime, per godere del catalogo completo messo a disposizione da Amazon è necessario sottoscrivere uno dei piani in abbonamento ad Amazon Music Unlimited.

La stessa Amazon riporta che, a partire dal prossimo 5 maggio 2022 (nello specifico a partire dal primo rinnovo successivo a questa data), uno dei piani Unlimited subirà un aumento di prezzo.

Nello specifico, il piano coinvolto è il piano Unlimited per Echo (il piano per poter ascoltare la propria musica sui dispositivi Amazon Echo, Echo Dot, Echo Spot ed Echo Plus): questo costerà 4,99€ al mese invece dei 3,99€ al mese previsti finora. Di seguito, le parole riportate sulla pagina che segnala la variazione:

“Per poterti offrire ancora più contenuti e funzionalità, stiamo aggiornando i prezzi di alcuni piani Amazon Music Unlimited.”

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’argomento sulla sezione di supporto del portale Amazon.

