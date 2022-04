Le novità Infinity+ di aprile 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese primaverile del 2022 diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ ad aprile 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ ad aprile 2022

Film in uscita su Infinity+

L’uomo del labirinto

Apriamo le novità Infinity+ di aprile 2022 con L’uomo del labirinto, film diretto da Donato Carrisi tratto dal suo omonimo libro. Samantha Andretti viene rapita mentre si reca a scuola durante una mattinata d’inverno, e la famiglia incarica invano l’investigatore privato Bruno Genko (Toni Servillo) di ritrovarla. Dopo 15 anni la ragazza si risveglia in un letto d’ospedale e non ricorda dove abbia trascorso l’ultimo periodo e cosa le sia accaduto. Il dottor Green (Dustin Hoffman) ha il compito di sostenerla e aiutarla a recuperare la memoria in modo da riuscire a catturare chi l’ha tenuta prigioniera per anni. Nel frattempo Genko, venuto a sapere della ricomparsa della ragazza, tenta di ricostruire gli eventi: chi arriverà per primo alla verità? Disponibile dall’1 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’uomo del labirinto.

Pacific Rim – La rivolta

Da non perdere su Infinity+ per gli amanti della fantascienza (e dei robottoni giganti) Pacific Rim – La rivolta, sequel del popolare film del 2013 con protagonisti degli enormi mecha (Jaeger) chiamati a combattere i pericolosi mostri giganti Kaijū. Il ribelle Jake Pentecost, promettente pilota di Jaeger e figlio del leggendario Stacker (Idris Elba), e la sorella guidano la nuova generazione di combattenti con il compito di sconfiggere i temibili mostri, intenzionati a distruggere l’umanità. Il film, disponibile dal 3 aprile 2022, è ambientato alcuni anni dopo il primo capitolo e prosegue il racconto nell’universo fantascientifico creato da Guillermo del Toro e Travis Beacham. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pacific Rim – La rivolta.

Cry Macho – Ritorno a casa (Infinity+ Premiere)

Una delle novità da vedere sulla piattaforma questo mese è certamente Cry Macho – Ritorno a casa, l’ultimo film diretto e interpretato da Clint Eastwood. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di N. Richard Nash del 1975. Segue la storia di Miko, ex campione di rodeo e addestratore di cavalli che si ritrova in difficoltà economiche. Per questo decide di accettare l’incarico di riportare a casa Rafa, il giovane figlio del suo ex capo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell’alcool. Durante il viaggio i due si conoscono meglio e si ritrovano ad affrontare avventure e pericoli inaspettati: ci sarà l’occasione di crescere per Rafa e quella di liberarsi dai peccati per Miko. Disponibile dal 15 al 21 aprile 2022 con Infinity+ Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cry Macho – Ritorno a casa.

Bloodshot

Dal 27 aprile 2022 gli amanti dell’azione non possono lasciarsi sfuggire Bloodshot, adattamento cinematografico del celebre e omonimo fumetto creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Un soldato americano (Vin Diesel) viene ucciso insieme alla moglie, ma viene successivamente resuscitato da una squadra di scienziati grazie alla nanotecnologia della RST Corporation. Potenziato grazie a quest’ultima, è in grado di rigenerare le sue ferite e guarire istantaneamente, mutare forma e interagire con altre forme tecnologiche. Per renderlo il soldato perfetto, la compagnia ha preso anche il controllo della sua mente e dei suoi ricordi: diventerà una vera e propria macchina per uccidere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bloodshot.

Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo incontra Leone il Cane Fifone (Infinity Premiere+)

Tra le novità Infinity+ Premiere di aprile 2022 arriva Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo incontra Leone il Cane Fifone, film crossover basato sui personaggi di Scooby-Doo e del cartone animato Leone il cane fifone. Mentre è impegnato a risolvere un mistero, Scooby viene stordito da strani suoni, che lo fanno scappare fino ad Altrove, una città sperduta nel deserto del Kansas. Qui si imbatte nel cane rosa Leone, cacciato di casa dal burbero padrone perché anche lui infastidito dai suoni, ed entrambi vengono attaccati da insetti giganti: in loro aiuto arriverà la Mystery Incorporated. Disponibile dal 29 aprile al 5 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo incontra Leone il Cane Fifone.

Altri film da vedere su Infinity+ ad aprile 2022

Me contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata (Premiere) – dall’1 al 7 aprile 2022

(Premiere) – dall’1 al 7 aprile 2022 Ticker – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Il vendicatore – Out for a kill – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Killing Point – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Big Eyes – 2 aprile 2022

– 2 aprile 2022 Maria Maddalena – 3 aprile 2022

– 3 aprile 2022 Frammenti dal passato – Reminiscence (Premiere) – dall’8 al 14 aprile 2022

(Premiere) – dall’8 al 14 aprile 2022 Attenti al gorilla – 9 aprile 2022

– 9 aprile 2022 Nonno scatenato – 13 aprile 2022

– 13 aprile 2022 Crazy & Rich – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 Sono solo fantasmi – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 I molti santi del New Jersey (Premiere) – dal 22 al 28 aprile 2022

(Premiere) – dal 22 al 28 aprile 2022 Rhythm section – 23 aprile 2022

– 23 aprile 2022 The dressmaker – Il diavolo è tornato – 28 aprile 2022

– 28 aprile 2022 Il viaggio delle ragazze – 30 aprile 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

The Goldbergs – stagione 9

Le novità Infinity+ di aprile 2022 per quanto riguarda le serie TV iniziano con la nona stagione di The Goldbergs, disponibile a distanza di un paio di mesi dall’ottava (sbarcata a gennaio sulla piattaforma). Continua la sitcom ambientata negli anni ’80 in Pennsylvania, che racconta la storia di tre fratelli e della loro colorata e amorevole famiglia, i Goldberg. Creata e prodotta da Adam F. Goldberg, la serie è in parte basata sull’infanzia e la famiglia di quest’ultimo. Disponibile dall’1 aprile 2022. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della nona stagione di The Goldbergs.

I soliti idioti – stagioni 1-4

Arrivano a partire dal 4 aprile 2022 tutte le quattro stagioni complete (a distanza di una settimana l’una dall’altra) de I soliti idioti, sitcom che vede protagonisti Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. In vari sketch indipendenti, i due interpretano diversi personaggi alle prese con situazioni demenziali e divertenti. La serie ha “ispirato” due film: I soliti idioti (2011) e I 2 soliti idioti (2012).

A.P. Bio – stagione 4

Le novità Infinity+ da vedere questo mese si chiudono con la quarta e ultima stagione di A.P. Bio, disponibile dal 14 aprile 2022. La serie comedy racconta la storia di Jack Griffin, studioso di filosofia ad Harvard che perde il suo impiego in favore del suo nemico Miles Leonard ed è costretto a lavorare come professore di biologia in un liceo di Toledo (Ohio). L’uomo non è per nulla intenzionato a ricoprire il ruolo con serietà, ma dopo essersi accorto di avere una classe piena di studenti brillanti, decide di sfruttarla a proprio vantaggio: utilizza le ore di lezione per mettere in atto il suo piano vendicativo contro chi lo ha portato in questa situazione. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di A.P. Bio.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ ad aprile 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su NOW e Sky On Demand, la nostra selezione