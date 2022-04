Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di aprile 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese primaverile non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad aprile 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad aprile 2022

Film in uscita su Netflix

Nella bolla (original)

Apriamo le novità Netflix di aprile 2022 con Nella bolla, film original che segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia. La storia è infatti incentrata su un cast di attori costretto a rimanere in quarantena in un hotel di New York per portare a termine le riprese del loro film, un sequel di un franchise d’azione su dinosauri volanti. Il ricco cast comprende, tra gli altri, Karen Gillan, Pedro Pascal, Fred Armisen, Benedict Cumberbatch, Leslie Mann e David Duchovny. Disponibile dall’1 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nella bolla.

Furioza (original)

Proseguiamo con i film da vedere su Netflix questo mese con Furioza, un crime action firmato Cyprian T. Olencki in arrivo il 6 aprile 2022. Il medico Dawid viene contattato da Dzika, donna di cui un tempo era innamorato e adesso divenuta agente di polizia. L’occasione per rivedersi non è però delle più piacevoli: la donna pretende infatti che Dawid diventi un informatore della polizia infiltrandosi in una gang di hooligan. In caso di rifiuto il fratello andrà in carcere per scontare una lunga condanna. L’uomo si ritroverà in mezzo a una guerra scatenata per il potere e il denaro e dovrà cercare di adattarsi e sviare i sospetti per arrivare all’obiettivo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Furioza (V.O).

Venom: La furia di Carnage

Questo mese sbarca sulla piattaforma streaming anche Venom: La furia di Carnage, sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy che gli appassionati dell’antieroe non vorranno perdersi. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte deve affrontare Carnage (Woody Harrelson), alter ego del serial killer Cletus Kasady. Quest’ultimo è infatti riuscito a evadere dal carcere ospitando un simbionte alieno, il rosso distruttivo Carnage: solo Brock e Venom possono provare a fermarlo prima che sia troppo tardi. Disponibile dal 16 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Venom: La furia di Carnage.

Altri film da vedere su Netflix ad aprile 2022

Apollo 10 e mezzo (original) – 1 aprile 2022

(original) – 1 aprile 2022 Celeb Five: dietro le quinte (original) – 1 aprile 2022

(original) – 1 aprile 2022 Battle: Freestyle (original) – 1 aprile 2022

(original) – 1 aprile 2022 Lara Croft: Tomb Raider – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Michela Giraud: la verità, lo giuro! (original, speciale stand-up comedy) – 6 aprile 2022

(original, speciale stand-up comedy) – 6 aprile 2022 Ritorno allo spazio (original) – 7 aprile 2022

(original) – 7 aprile 2022 Yaksha (original) – 8 aprile 2022

(original) – 8 aprile 2022 Metal Lords (original) – 8 aprile 2022

(original) – 8 aprile 2022 The In Between – Non ti perderò (original) – 8 aprile 2022

(original) – 8 aprile 2022 Danzando sul cristallo (original) – 8 aprile 2022

(original) – 8 aprile 2022 Ovosodo – 14 aprile 2022

– 14 aprile 2022 Choose or Die (original) – 15 aprile 2022

(original) – 15 aprile 2022 White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch (original) – 19 aprile 2022

(original) – 19 aprile 2022 La svolta (original) – 20 aprile 2022

(original) – 20 aprile 2022 Ti giro intorno (original) – 22 aprile 2022

(original) – 22 aprile 2022 Taxi Driver – 22 aprile 2022

– 22 aprile 2022 David Spade: Nothing Personal (original, speciale stand-up comedy) – 26 aprile 2022

(original, speciale stand-up comedy) – 26 aprile 2022 I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti (original) – 27 aprile 2022

(original) – 27 aprile 2022 L’assedio di Silverton (original) – 27 aprile 2022

(original) – 27 aprile 2022 Bubble (original) – 28 aprile 2022

(original) – 28 aprile 2022 Rumspringa: il viaggio di Jacob (original) – 29 aprile 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Trivia Quest (original)

Le novità Netflix di aprile 2022 accolgono Trivia Quest, la prima serie di quiz giornalieri e interattivi della piattaforma. I giocatori intraprendono una missione per aiutare Willy a salvare i cittadini di Trivialand dal malvagio Rocky, desideroso di accaparrarsi tutte le conoscenze del mondo. Un episodio per ogni giorno del mese, ognuno dei quali includerà 24 domande a scelta multipla (12 standard e 12 difficili) su diversi argomenti come scienza, storia, intrattenimento, sport, arte e geografia. La serie è basata su Trivia Crack di Etermax, franchise di quiz multipiattaforma. Disponibile dall’1 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Trivia Quest.

Élite – stagione 5 (original)

Disponibile dall’8 aprile 2022 la quinta stagione di Élite, popolare serie TV ambientata in un prestigioso liceo privato spagnolo (Las Encinas), frequentato dai rampolli delle più ricche famiglie della Spagna. Ogni stagione ruota attorno a un crimine: nella quinta, l’inizio del semestre porta con sé nuovi elementi nel cast, una nuova vittima e un nuovo mistero, con gli studenti che si ritroveranno sommersi dai segreti. Pronti a tornare tra le “mura” della scuola per nuovi triangoli amorosi, nuove regole e un altro misterioso crimine? Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Élite.

I parchi nazionali più belli del mondo (original)

Le novità Netflix di aprile 2022 includono anche I parchi nazionali più belli del mondo, una docu-serie originale in cinque parti con la voce di Barack Obama che invita gli spettatori a celebrare e scoprire le meraviglie della natura. Viaggiando per cinque continenti, la serie offre meraviglia, umorismo e ottimismo: ogni episodio esplora il rapporto con la natura e racconta la storia di un parco nazionale attraverso le vite degli animali che vi abitano. Dalle acque della Baia di Monterey in California alla terra rossa del Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya, passando per le foreste pluviali del Parco Nazionale Gunung Leuser dell’Indonesia fino al maestoso terreno della Patagonia cilena e non solo. Un invito a entrare in contatto con la natura e a preservare quei luoghi. Disponibile dal 13 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I parchi nazionali più belli del mondo.

Better Call Saul – stagione 6 parte 1 (original)

Una delle novità Netflix più attese di questo mese è senza dubbio la prima parte della sesta stagione di Better Call Saul, veramente da non perdere per i fan di Jimmy McGill/Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. La stagione finale della serie, spin-off e prequel di Breaking Bad, è divisa in due parti per un totale di 13 episodi. Si conclude il complicato viaggio e la trasformazione di Jimmy nell’avvocato criminale Saul Goodman: dal cartello al tribunale, da Albuquerque a Omaha, la sesta stagione ha per protagonisti Jimmy, Saul e Gene, così come la complessa relazione di Jimmy con Kim, nel pieno della sua crisi esistenziale. La prima parte è disponibile dal 19 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Better Call Saul.

Ozark – stagione 4 parte 2 (original)

Questo mese sbarca sulla piattaforma la seconda parte della quarta e ultima stagione di Ozark, serie TV con Jason Bateman che racconta la storia di un consulente finanziario con un secondo lavoro molto particolare: riciclare denaro sporco per i cartelli della droga messicani. Il percorso della famiglia Byrde dalla tranquilla vita nella periferia di Chicago alla pericolosa attività criminale in Missouri. Nella quarta stagione Marty e Wendy sono finalmente liberi da Helen e scalano la vetta dell’impero di Navarro. Disponibile su Netflix dal 29 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della quarta stagione di Ozark.



The Vampire Diaries – stagioni 1-8 (serie completa)

Chiudiamo le novità Netflix del mese di aprile con l’intera serie di The Vampire Diaries, composta da 8 stagioni. Basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro scritta da Lisa J. Smith, vede protagonista l’adolescente Elena Gilbert (Nina Dobrev), che vive nella fittizia città di Mystic Falls, in Virginia. La sua vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo Stefan è un vampiro: quest’ultimo si accorge che Elena è identica alla prima donna della sua vita, la vampira che trasformò lui e il fratello nel 1864, e proverà a proteggerla dal vampiro originale Klaus e da altre forze del male. Come anticipato, disponibile dal 30 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Vampire Diaries.

Altre serie TV da vedere su Netflix

The Home Edit: l’arte di organizzare la casa (stagione 2, original) – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 L’ultimo bus del mondo (original) – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 The Ultimatum: o mi sposi o te ne vai (original) – 6 aprile 2022

– 6 aprile 2022 Senzo: omicidio di una star del calcio (original) – 7 aprile 2022

– 7 aprile 2022 Tiger & Bunny (original) – 8 aprile 2022

– 8 aprile 2022 Linee bollenti (original) – 8 aprile 2022

– 8 aprile 2022 Hard Cell (original) – 12 aprile 2022

– 12 aprile 2022 Felice o quasi (stagione 2, original) – 13 aprile 2022

– 13 aprile 2022 Ultraman (stagione 2, original) – 14 aprile 2022

– 14 aprile 2022 Anatomia di uno scandalo (original) – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 Young Sheldon (stagioni 1-4) – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 Pacific Rim: The Black (stagione 2, original) – 19 aprile 2022

– 19 aprile 2022 Russian Doll (stagione 2, original) – 20 aprile 2022

– 20 aprile 2022 Yakamoz S-245 (original) – 20 aprile 2022

– 20 aprile 2022 Selling Sunset (stagione 5, original) – 22 aprile 2022

– 22 aprile 2022 Samurai Rabbit – Le avventure di Usagi (original) – 28 aprile 2022

– 28 aprile 2022 Grace & Frankie (stagione 7, finale, original) – 29 aprile 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad aprile 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

