Quali sono le novità da vedere ad aprile 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo inizio di primavera. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Freaky

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di aprile 2022 con Freaky, film ispirato al romanzo A ciascuno il suo corpo (già trasposto sullo schermo con la commedia Quel pazzo venerdì). Segue la storia di Millie Kessler (Kathryn Newton), una ragazza di 17 anni che diventa la nuova vittima de “Il Macellaio” (Vince Vaughn), un noto assassino che sta terrorizzando la città. Quando quest’ultimo cattura la ragazza e la trafigge con un pugnale, vittima e carnefice si scambiano il corpo. Millie ha solo 24 ore per cercare di tornare in sé e salvarsi, aiutata dagli amici: ce la farà a spezzare la maledizione? Disponibile dal 3 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freaky.

Freaks Out

Inizialmente previsto per il mese di marzo, arriva il 4 aprile 2022 il film Freaks Out, diretto da Gabriele Mainetti e con protagonista Claudio Santamaria. Nella Roma del 1943 quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel, che funge anche da figura paterna. Quando quest’ultimo scompare nel nulla adoperandosi per portare tutti lontano dal conflitto, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario rimangono senza una guida: sentendosi abbandonato, il gruppo cerca una via di fuga dalla città occupata dai nazisti. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freaks Out.

Il collezionista di carte

Le novità NOW e Sky di aprile 2022 includono Il collezionista di carte, film con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe presentato alla 78a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’esistenza di William Tell, ex militare dedito al gioco d’azzardo, viene sconvolta dall’incontro con Cirk, un giovane in cerca di vendetta. Per William l’incontro si rivela un’occasione per redimersi: porta il ragazzo con sé e lo introduce nel mondo dei casinò, facendolo partecipare con lui al World Series of poker di Las Vegas. Cirk è però troppo arrabbiato per farsi distrarre e finisce per far ricadere William nel suo oscuro passato. Da non perdere a partire dal 14 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il collezionista di carte.

Venom – La furia di Carnage

Gli appassionati dell’antieroe Marvel non potranno perdersi questo mese Venom – La furia di Carnage, sequel del film del 2018 con Tom Hardy. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte deve affrontare Carnage (Woody Harrelson), alter ego del serial killer Cletus Kasady. Quest’ultimo è infatti riuscito ad evadere dal carcere ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage: solo Brock e Venom possono provare a fermarlo. Disponibile dal 16 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Venom – La furia di Carnage.

The Suicide Squad – Missione suicida

Restiamo in tema con The Suicide Squad – Missione suicida, film scritto e diretto da James Gunn che costituisce più un reboot che un sequel della pellicola del 2016. L’assortito gruppo di antieroi, composto tra gli altri da Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag, Captain Boomerang e Peacemaker (John Cena), si unisce alla segreta e misteriosa Task Force X per evadere dal penitenziario di Belle Reve. Prenderanno parte a una missione di ricerca seguendo le indicazioni di Amanda Weller (Viola Davis), ma ogni passo falso potrebbe costare la morte. Tra le novità da non perdere su NOW e Sky On Demand dal 25 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Suicide Squad – Missione suicida.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2022

Superintelligence – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Il mio vicino è un pirata – 2 aprile 2022

– 2 aprile 2022 La prima vacanza non si scorda mai – 5 aprile 2022

– 5 aprile 2022 Cosmoball – 6 aprile 2022

– 6 aprile 2022 Il sacro male – 7 aprile 2022

– 7 aprile 2022 Occupation: Rainfall – 8 aprile 2022

– 8 aprile 2022 Il bambino nascosto – 10 aprile 2022

– 10 aprile 2022 Baby boss 2 – Affari di famiglia – 11 aprile 2022

– 11 aprile 2022 Il materiale emotivo – 12 aprile 2022

– 12 aprile 2022 Notre-Dame in fiamme – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 La Befana vien di notte 2 – Le origini – 18 aprile 2022

– 18 aprile 2022 Greta – 19 aprile 2022

– 19 aprile 2022 Io rimango qui – 20 aprile 2022

– 20 aprile 2022 Il caso Percy – 21 aprile 2022

– 21 aprile 2022 100% Lupo – 23 aprile 2022

– 23 aprile 2022 Ted Bundy – Confessioni di una mente pericolosa – 26 aprile 2022

– 26 aprile 2022 Una squadra di 12 orfani – 27 aprile 2022

– 27 aprile 2022 Nowhere special – Una storia d’amore – 28 aprile 2022

– 28 aprile 2022 Magic kids – L’eclissi solare – 30 aprile 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate alla vendetta con Revenge (dall’1 al 7 aprile 2022), a W la France (dall’8 al 15 aprile 2022), a Christopher Nolan (dal 16 al 18 aprile 2022), a Indiana Jones (dal 19 al 22 aprile 2022) e agli eroi con Heroes (dal 23 aprile al 6 maggio 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Ordinary Joe

Le novità NOW e Sky On Demand di aprile 2022 includono Ordinary Joe, serie TV drammatica NBCUniversal scritta da Matt Reeves (The Batman) e interpretata da James Wolk (Watchmen). Raggiunto il traguardo della laurea, Joe Kimbrough è indeciso su quale strada intraprendere: sceglierà l’amore diventando infermiere, calcherà le orme del padre diventando poliziotto oppure seguirà il suo cuore dedicandosi alla musica? La serie abbraccia tutti e tre gli scenari seguendo tre linee temporali, dimostrando quanto possa cambiare il destino di una persona a seconda che si segua l’amore, la lealtà o la passione. Disponibile dal 13 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ordinary Joe.

Raised by the Wolves – stagione 2

Arriva il 15 aprile 2022 la seconda stagione di Raised by the Wolves, serie TV di fantascienza creata da Aaron Guzikowski. Nel 22° secolo due androidi fuggono dalla Terra devastata con degli embrioni umani e hanno il compito di crescere due bambini umani su un misterioso pianeta insieme ad altri terrestri: la colonia rischia di essere distrutta a causa delle differenze religiose e gli androidi impareranno che controllare le credenze umane è un compito molto arduo. Nella seconda stagione i due androidi e i figli umani si uniscono a una colonia atea nella misteriosa zona tropicale del pianeta Kepler-22b. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Raised by the Wolves.

Diavoli – stagione 2

Seconda stagione anche per Diavoli, serie TV con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Otto nuovi episodi per l’appassionante financial thriller, che prosegue con la storia di Massimo Ruggero e Dominic Morgan: quattro anni dopo gli eventi della prima stagione, Massimo ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Il suo vecchio mentore lo mette però in guardia: i partner cinesi sarebbero pronti a tradirlo per una silenziosa guerra fra Cina e Stati Uniti. Dal 22 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Diavoli.

Outlander – stagione 6

Chiudiamo le principali novità di aprile 2022 da vedere su NOW e Sky On Demand con la sesta stagione di Outlander, serie TV tratta dall’omonima saga della scrittrice Diana Gabaldon che racconta le avventure di una viaggiatrice nel tempo. La nuova stagione vede Claire e Jamie pronti a lottare per proteggere chi amano, mentre affrontano le difficoltà della vita nell’America coloniale: i Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare in una società che sta inevitabilmente marciando verso la Rivoluzione. Disponibile dal 26 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Outlander.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Balthazar (stagione 4) – 5 aprile 2022

– 5 aprile 2022 Regine del mistero – 15 aprile 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

