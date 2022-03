Le novità Amazon Prime Video di aprile 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese primaverile non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad aprile 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

Freaks Out

Apriamo le novità Amazon Prime Video di aprile 2022 con Freaks Out, film diretto da Gabriele Mainetti con protagonista Claudio Santamaria. Roma, 1943: quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel, che funge anche da figura paterna. Quando quest’ultimo scompare nel nulla nel tentativo di trovare un modo per portare tutti lontano dal conflitto, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario rimangono senza una guida: sentendosi abbandonato, il gruppo cerca una via di fuga dalla città occupata dai nazisti. Disponibile dal 4 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freaks Out.

Laura Pausini – Piacere di conoscerti (original)

Dopo mesi di attesa arriva sulla piattaforma l’annunciato Laura Pausini – Piacere di conoscerti, film originale con protagonista la cantante, autrice e produttrice Laura Pausini. La pellicola nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? Tra scorci inediti della vita privata e professionale, la cantante torna sui suoi passi ripercorrendo a partire dall’infanzia tutte le tappe di una straordinaria carriera, cimentandosi per la prima volta in un film. Da non perdere per i fan, ma non solo: dal 7 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

La cena delle spie (original)

Le novità Prime Video di aprile 2022 includono La cena delle spie, film original diretto da Janus Metz. Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha divulgato informazioni che sono costate la vita a più di 100 persone, incarica l’agente Henry Pelham (Chris Pine) di scoprire la talpa tra i vecchi colleghi nella sede di Vienna. L’indagine lo porta fino alla California e lo ricongiunge con l’ex collega e amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). Una storia tra spionaggio, ambiguità morale e tradimento mortale disponibile dall’8 aprile 2022. Nel cast anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La cena delle spie.

Sicario – Ultimo incarico

Il 22 aprile 2022 sbarca tra le novità anche Sicario – Ultimo incarico, thriller con Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins. Uno sconosciuto solitario dai nervi d’acciaio deve rintracciare e uccidere un sicario ribelle per ripagare un debito in sospeso. Non ha nessun nome e nessuna descrizione dell’obiettivo: solo data, ora e luogo in cui trovare la sua preda. Metterà in pericolo la sua vita in una caccia all’uomo, ma l’incontro con una donna del posto minaccerà di distoglierlo dal suo compito. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sicario – Ultimo incarico.

I Love America (original)

In arrivo questo mese I Love America, film original francese con Sophie Marceau. L’avventura di Lisa, donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendosi da Parigi a Los Angeles. A darle una mano a ricominciare da capo il suo amico Luka, che ha trovato la fortuna in America con il suo drag queen bar. Lisa capirà che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa e verso il perdono nei confronti della madre, da poco venuta a mancare. Disponibile dal 29 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I Love America.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2022

Guida sexy per brave ragazze – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Essere John Malkovich – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 American Hustle – L’apparenza inganna – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Hell – Esplode la furia – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 American Honey – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 La rapina perfetta – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Soldato Jane – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Incinta… o quasi – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Austin Powers – Il controspione – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Il vendicatore – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 6 Bullets – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Sognando Manhattan – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Quella svitata della mia ragazza – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Blonde Ambition – Una bionda a NY – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Killing Point – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 C’era una volta in America – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Scomparsa – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Bobby Z, il signore della droga – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Il gatto e la luna – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Il vecchio e la bambina – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Why Me – 4 aprile 2022

– 4 aprile 2022 All’alba perderò – 4 aprile 2022

– 4 aprile 2022 Babylon A.D. – 4 aprile 2022

– 4 aprile 2022 In darkness – Nell’oscurità – 4 aprile 2022

– 4 aprile 2022 Summertime – Sole, cuore… amore – 4 aprile 2022

– 4 aprile 2022 Killer Joe – 5 aprile 2022

– 5 aprile 2022 Il Premio – 6 aprile 2022

– 6 aprile 2022 Navigator – 6 aprile 2022

– 6 aprile 2022 El Cid – 7 aprile 2022

– 7 aprile 2022 The Hateful Eight – 8 aprile 2022

– 8 aprile 2022 La Ragazza Del Mondo – 8 aprile 2022

– 8 aprile 2022 Una notte da dottore – 11 aprile 2022

– 11 aprile 2022 2night – 12 aprile 2022

– 12 aprile 2022 Sole – 12 aprile 2022

– 12 aprile 2022 Maldamore – 13 aprile 2022

– 13 aprile 2022 Invasion – 14 aprile 2022

– 14 aprile 2022 Cella 211 – 14 aprile 2022

– 14 aprile 2022 Ender’s Game – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 Alien Outpost – L’invasione – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 Knuckledust – Fight Club – 15 aprile 2022

– 15 aprile 2022 Litigi d’amore – 16 aprile 2022

– 16 aprile 2022 Belli ciao – 17 aprile 2022

– 17 aprile 2022 Con tutto il cuore – 18 aprile 2022

– 18 aprile 2022 …E ora parliamo di Kevin – 19 aprile 2022

– 19 aprile 2022 Leoni – 20 aprile 2022

– 20 aprile 2022 Ciliegine – 22 aprile 2022

– 22 aprile 2022 A Quiet Place – Un posto tranquillo – 23 aprile 2022

– 23 aprile 2022 Medianeras – Innamorarsi a Buenos Aires – 23 aprile 2022

– 23 aprile 2022 Candyman – 26 aprile 2022

– 26 aprile 2022 Moschettieri del Re – 27 aprile 2022

– 27 aprile 2022 Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 30 aprile 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

City of Lies – L’ora della verità – fino al 9 aprile 2022

Ad Astra – fino al 10 aprile 2022

Governance – fino all’11 aprile 2022

Sono solo fantasmi – fino al 14 aprile 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Wolf Like Me

Apriamo le novità Amazon Prime Video di aprile 2022 lato serie TV con Wolf Like Me, che vede protagonisti Josh Gad e Isla Fisher. Il vedovo Gary vive con la figlia Emma ed entrambi soffrono per la perdita della madre di quest’ultima. In seguito a un incidente d’auto incontrano Mary e l’uomo inizia a vedersi con quest’ultima. Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera se ne va frettolosamente: la ragazza nasconde un oscuro segreto, ma le strade dei due continuano a incrociarsi. Disponibile dall’1 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wolf Like Me.

Condor – stagioni 1 e 2

L’11 aprile 2022 arriva sulla piattaforma streaming Condor, serie TV basata sul romanzo I sei giorni del Condor di James Grady composta da 2 stagioni di 10 episodi ciascuna. Quando qualcosa che ha scoperto provoca la morte di tutti i suoi colleghi della CIA, Joe Turner è costretto a fuggire ed è in preda a veri e propri dilemmi morali. Sarà costretto a ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c’è dietro l’enorme cospirazione e fermarla prima che possa costare la vita di milioni di persone. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Condor.

Outer Range (original)

In esclusiva su Amazon Prime Video arriva Outer Range, serie TV che racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Gli Abbott sono alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca, e la situazione si complica quando i vicini cercano di accaparrarsi i loro terreni. Una morte prematura innesca nella comunità una serie di eventi carichi di tensione e i problemi esplodono definitivamente quando nel pascolo compare una misteriosa e oscura voragine. Disponibile dal 15 aprile 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Outer Range.

Bang Bang Baby (original)

Le novità Amazon Prime Video di aprile 2022 da non perdere comprendono Bang Bang Baby, serie italiana ambientata nel 1986 che racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La vita della ragazza cambia quando scopre che il padre che credeva morto è in realtà vivo. Per lei è l’inizio di una discesa agli inferi: per amore del padre, Alice si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Riuscirà a tirarsene fuori prima che sia troppo tardi? Disponibile dal 28 aprile 2022 (primi 5 episodi, dal 19 maggio gli ultimi 5). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bang Bang Baby.

The Handmaid’s Tale – stagioni 3-4

Chiudiamo le principali novità del mese con un appuntamento da non perdere per i fan della serie The Handmaid’s Tale. Il 29 aprile 2022 arrivano infatti la terza e la quarta stagione della serie con protagonista Elisabeth Moss, basata sul romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood. In un futuro distopico, il tasso di fertilità è in calo a causa di malattie e inquinamento. Le donne sono brutalmente soggiogate e non possono lavorare, leggere o maneggiare denaro, e quelle fertili sono assegnate alle famiglie elitarie. La terza stagione è incentrata su una vera e propria battaglia di June contro il regime. Qui potete trovare il trailer ufficiale della terza stagione di The Handmaid’s Tale.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

La scuola dei misteri: Las Cumbres (stagione 2) – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Chicago Med (stagioni 1-2) – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Lulu Vroomette – 11 aprile 2022

– 11 aprile 2022 Bleach (stagioni 12-13) – 25 aprile 2022

– 25 aprile 2022 Undone (stagione 2, original) – 29 aprile 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni: tra le serie TV segnaliamo The Terror (stagione 1, fino al 9 aprile), Grey’s Anatomy (stagioni 1-16, fino al 20 aprile), Desperate Housewives (stagioni 1-8, fino al 20 aprile), Battlestar Galactica (stagioni 1-4, fino al 30 aprile) e Scandal (stagioni 1-7, fino al 20 aprile).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

