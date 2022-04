In occasione del secondo compleanno dello Huawei Store l’azienda dà il via a 10 giorni di offerte su una marea di prodotti Huawei. Si va dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch alle cuffie passando per i notebook, i monitor e altro ancora. Di carne al fuoco ce n’è parecchia, di tempo per approfittarne non molto, quindi non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo subito a scoprire cosa c’è di buono da valutare.

Le offerte flash disponibili fino a domani

Partono oggi, 4 aprile 2022, le offerte di Huawei che celebrano i primi due anni di vita dello Huawei Store. Fino a domani (5 aprile) le offerte flash da non farsi scappare riguardano smartwatch, e notebook, prodotti che, grazie agli sconti in vigore, raggiungono in questi giorni il minimo storico.

Non c’è dunque tempo da perdere, nel caso in cui necessitiate di un orologio smart, che è anche un valido sportwatch, come Huawei Watch GT Runner, un prodotto piuttosto nuovo (è arrivato in Italia a fine gennaio) ricco di funzioni smart e sportive, con un ampio schermo AMOLED, una buona autonomia e diversi parametri sanitari monitorabili.

Chi cerca invece un portatile, economico o di fascia medio-alta, farebbe bene a considerare le offerte che riguardano Huawei MateBook D15 e MateBook X Pro. Il primo è un notebook di fascia bassa ma valido, con uno schermo da 15,6 pollici Full HD piazzato in un corpo metallico molto sottile e leggero, disponibile in versione Intel Core i3 (di decima generazione 10110U) con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione interno.

Di fascia molto più elevata Huawei MateBook X Pro, un portatile che vanta uno schermo touchscreen 3K da 13,9 pollici di diagonale con processore Intel Core i7 di undicesima generazione, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Per acquistarli in offerta flash, fino a domani, 5 aprile 2022, vi basta seguire i link qui sotto:

Tutte le altre offerte dello Huawei Store

Queste erano le offerte flash disponibili fino a domani. Ma non è tutto perché come vi sottolineavamo in esergo, i festeggiamenti per il secondo compleanno dello Huawei Store proseguono fino a mercoledì prossimo, 13 aprile. E fino a tale data è possibile approfittare di tante altre offerte interessanti su altri prodotti dell’azienda (notebook, monitor, smartwatch e altro), anch’essi al minimo storico e che vi elenchiamo subito, putacaso le scorte dovessero finire a breve.

C’è l’imbarazzo della scelta, insomma. E se ciò non bastasse vi lasciamo anche un link qui sotto in cui trovare tutte le altre informazioni relative alla campagna promozionale, ma soprattutto le altre offerte disponibili sullo Huawei Store, che vi ricordiamo essere in vigore fino a mercoledì 13 aprile 2022. Se cercate altro, come al solito, vi suggeriamo tuttavia di dare un’occhiata al nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti (lo siete già vero?) le migliori offerte disponibili sul web relativi alla tecnologia in generale.

Il link in cui trovare tutte le offerte dello Huawei Store

