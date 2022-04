Giungono buone notizie per Microsoft. Dopo avere dovuto tirare una linea e ricominciare tutto da capo per riscattare l’insuccesso di Internet Explorer, la casa di Redmond può ritenersi piuttosto soddisfatta: stando a quanto riportato da StatCounter, Microsoft Edge è in costante crescita nel mercato dei browser, diventando il secondo browser desktop più utilizzato al mondo.

Intanto, il team di sviluppo, tramite un post sul blog ufficiale di Windows, ha annunciato l’arrivo sul proprio browser di alcune interessanti funzionalità mirate a risparmiare tempo e migliorare qualità e organizzazione degli appunti.

Le nuove funzionalità del browser di Microsoft

Sono sostanzialmente un paio le novità introdotte dal team di sviluppo all’interno di Microsoft Edge: l’integrazione all’interno del browser del Microsoft Editor, già presente su app come Word o Power Point, e la nuova funzionalità Selezione web che mira a semplificare la copia dei contenuti presenti sulle pagine web.

Il Microsoft Editor approda in Microsoft Edge

In varie applicazioni dell’ecosistema Microsoft, ad esempio Word o Power Point, l’utente viene avvisato da una linea rossa ondulata (sotto la parola) in caso di errori di ortografia e gli vengono forniti suggerimenti grammaticali durante la digitazione.

La stessa funzionalità, facente parte del Microsoft Editor, l’assistente grammaticale di Microsoft, viene ora implementata nel browser Microsoft Edge che porta così il controllo di grammatica e ortografia sul web, direttamente dal browser, segnalando all’utente gli errori di ortografia e fornendogli sia consigli sulla grammatica che sinonimi.

La funzionalità è disponibile in oltre 20 lingue (tra cui figura l’italiano) su tutti i siti Web con campi di testo che non possiedono un controllo ortografico integrato.

Inoltre, il team di sviluppo sta implementando nel proprio browser anche la previsione del testo che fornirà suggerimenti per velocizzare la digitazione in maniera sicura. Questa funzionalità è disponibile in 5 lingue ma sarà limitata a pochi paesi (Italia compresa).

Selezione web ottimizza il copia-incolla dalle pagine web

La nuova funzionalità, chiamata internamente web select (selezione web in italiano), va a migliorare la possibilità di copiare testo, tabelle e altri contenuti reperibili su una pagina web: consente perfino di selezionare solo specifiche righe o colonne di una tabella e può risultare utile quando si vanno a copiare testo e immagini.

Per sfruttare la funzionalità su Microsoft Edge, basterà cliccare con il tasto destro su una qualsiasi pagina web e, dal menu relativo, selezionare la voce “Selezione web”: a questo punto, basterà trascinare il cursore per selezionare il contenuto di interesse.

I dati copiati potranno poi essere incollati in OneNote o in altre app (ad esempio, su Paint viene incollato come immagine). Selezione web va ad affiancare la funzione Acquisisci schermata web, andando a semplificare la cattura delle schermate quando l’utente è interessato a una piccola parte delle informazioni contenute; si tratta di una funzionalità molto utile nella vita lavorativa o in quella scolastica, fornendo uno strumento in più nella gestione degli appunti.

Microsoft Edge si conferma in costante crescita

Analizzando i dati, reperibili sul portale StatCounter (trovate il link in fonte), riguardanti i browser desktop più diffusi al mondo nel mese di marzo 2022, Microsoft Edge scalza Safari di Apple e si porta al secondo posto nella classifica, dietro all’irraggiungibile Google Chrome. In generale, il trend del browser di casa Microsoft si conferma in costante crescita negli ultimi 12 mesi, con una quota di mercato media dell’8,82%.

Confrontando, invece, i dati di marzo 2022 con quelli di marzo 2021 si evince come il dominio del browser di Google nel settore desktop sia rimasto pressoché invariato con uno share del 67,26% (+0,12%), mentre al secondo posto vi è stato l’avvicendamento tra Safari (10,11%, -0,54%) e appunto Edge (9,65%, +1,62%) che dimostra di essere il browser con la maggiore percentuale di crescita. Seguono a ruota Mozilla Firefox (7,57%, -0,38%) e Opera (2,83%, +0,22%).

Considerando, invece, le quote di mercato dei browser più usati a livello globale su tutte le piattaforme, non solo desktop, cambia leggermente la musica. Anche in questo caso, siamo andati a confrontare i dati di marzo 2022 con quelli di marzo 2021.

Sebbene Chrome si confermi leader anche in questa classifica (64,53%, +0,34%), vista la mole di dispositivi Apple in circolazione Safari mantiene incontrastato il secondo posto, seppur in leggera flessione (18,84%, -0,19%). Microsoft Edge (4,05%, +0,6%), comunque sia, conferma il trend in crescita anche in questa classifica, scalzando Firefox (3,4%, -0,28%) dal podio dei browser più utilizzati su tutte le piattaforme. Chiude la top 5 il browser Samsung Internet che, in generale, ha uno share del 2,82% (-0,45%).

In generale, Windows 10 e Windows 11 stanno dando una grossa mano alla crescita di Edge, dal momento che è il browser installato nativamente nei due ultimi sistemi operativi di Microsoft, e i progressi del browser sono tangibili. Sul settore mobile, invece, il browser del colosso di Redmond non offre ancora validi motivi per essere preferito ad altri più diffusi.

E voi quale browser usate per navigare sul web? Avete già dato una chance a Microsoft Edge o continuate a preferirgli un altro browser?

