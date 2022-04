Il mese di marzo si è concluso da poco ed è tempo di fare il punto sulle vendite di auto elettriche in Italia che, ancora una volta, vede Tesla come protagonista. In attesa dell’arrivo degli incentivi statali, che garantiranno una nuova rapida crescita alle vendite di modelli a zero emissioni, Tesla conquista la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia a marzo con la sua Tesla Model Y. Per quanto riguarda il primo trimestre dell’anno, invece, la leadership spetta a Fiat con la sua 500. Vediamo i dettagli completi sull’andamento delle vendite di auto a zero emissioni in Italia:

Tesla guida il mercato delle auto elettriche in Italia a marzo, Fiat leader nel primo trimestre

Le vendite di auto elettriche in Italia procedono a ritmo lento. A marzo, infatti, sono state vendute solo 4.511 unità (solo il 3,7% del totale) con un calo del 39% rispetto ai dati raccolti nel marzo dello scorso anno. Il primo trimestre del 2022, invece, si chiude con 11.345 unità vendute (il 3,3% del totale di auto vendute in Italia) con un calo del 15% rispetto ai dati del primo trimestre dello scorso anno.

A guidare il mercato nel corso del mese di marzo è Tesla. Il modello più venduto nel nostro Paese, infatti, è la Tesla Model Y che raccoglie 678 unità vendute. Il crossover della casa americana precede la Dacia Spring che chiude il mese di marzo con un totale di 516 unità vendute. Entrambi i modelli sono delle novità per il mercato italiano e non erano disponibili nel marzo dello scorso anno.

La Fiat 500 chiude al terzo posto con 495 unità vendute (meno della metà rispetto alle 1.057 unità vendute nel marzo del 2021). Quarta posizione per la Tesla Model 3, che si ferma a 378 unità con quasi mille unità vendute in meno rispetto allo scorso anno. A completare la Top 10 del mese di marzo troviamo la Smart ForTwo, la MINI, la Peugeot 208, la Renault Zoe, la Hyundai Kona e la Volkswagen ID.3.

Passiamo ai dati del primo trimestre del 2022. Il mercato italiano premia, al termine del primo quarto dell’anno, la Fiat 500e. L’elettrica prodotta nello stabilimento di Mirafiori ha registrato un totale di 1.552 unità vendute nel corso dei primi 3 mesi del 2021 con un calo del 25% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Seconda posizione per la Dacia Spring che chiude il trimestre con 1.234 unità vendute.

Sul podio c’è spazio per la Tesla Model Y che si piazza al terzo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia nel corso dei primi tre mesi dell’anno con 912 unità vendute. Quarta posizione per la Smart ForTwo, con 841 unità vendute, mentre al quinto posto troviamo la Renault Zoe, con 484. La Tesla Model 3 è sesta con 455 unità vendute. A completare la Top 10 del trimestre troviamo la Renault Twingo, la Peugeot 208, la Volkswagen ID.3 e la Peugeot 2008.

La tabella qui di sotto ci riassume le elettriche più vendute in Italia a marzo e al termine del primo trimestre del 2022.

