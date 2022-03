Una domanda frequente circa le auto elettriche è senza dubbio inerente a quanto dureranno le batterie che le alimentano. Al quesito risponde in modo preciso JB Straubel, l’ex socio di Elon Musk considerato una sorta di autorità in materia di batterie.

Le batterie delle auto elettriche dureranno 15 anni secondo l’ex socio di Elon Mask

Da quando ha lasciato Tesla, Straubel si è dedicato a Redwood Materials, una startup impegnata proprio nel riciclo di accumulatori, maturando ancora più esperienza sull’argomento. In un’intervista al CERAweek 2022 gli è stato chiesto quale sia la durata delle batterie per auto elettriche. Il cofondatore di Tesla non ha avuto dubbi e ha risposto “15 anni”.

Tuttavia Straubel ha specificato che ci sono diversi fattori da considerare, in primo luogo gli automobilisti che probabilmente cercheranno di mantenere le batterie nelle loro auto per molto tempo sfruttandole fino all’osso.

Il CEO di Redwood Materials spiega inoltre che la durata della batteria probabilmente coinciderà con la vita del veicolo, ritenendo difficile che le persone installeranno un nuovo accumulatore in un’auto vecchia, poiché la tecnologia continuerà a evolversi e un’auto con meno di 15 anni potrebbe essere più conveniente di un nuovo pacco batterie.

Durante l’intervista Straubel ha rivelato che attualmente sta riciclando tra gli 8 e i 10 GWh all’anno di accumulatori, sufficienti per alimentare centinaia di migliaia di veicoli, inoltre sono già diverse le Case automobilistiche che si stanno rivolgendo all’azienda, tra cui Volvo, Ford e la stessa Tesla.

Potrebbe interessarti: Ora si possono ricaricare le auto elettriche gratuitamente anche in Europa