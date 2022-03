Una delle funzionalità stranamente mancanti in TikTok è la possibilità di accedere a una cronologia dei video già visti sulla piattaforma. Ora sembra che il social del momento stia per aggiungere questa facoltà tramite l’introduzione di una tipica cronologia delle visualizzazioni.

TikTok sta testando la cronologia delle visualizzazioni

L’informatore Hammod Oh, che spesso anticipa le funzionalità in arrivo su varie piattaforme social, ha pubblicato su Twitter una schermata che include la nuova voce “Cronologia visualizzazioni” visibile nella sezione “Contenuti e attività” presente all’interno delle impostazioni dell’app TikTok.

Purtroppo il post non rivela dettagli su come apparirà questa sezione dedicata alla cronologia delle visualizzazioni di TikTok, né in base a quali criteri l’app stilerà l’elenco dei video visti in precedenza o se verranno forniti strumenti per filtrare i risultati.

Per ora non resta che continuare con gli stratagemmi alternativi che non sono per nulla pratici come una sezione con la cronologia delle visualizzazioni, che a questo punto si spera verrà introdotta a breve.

Dopo essere stata imitata da altre piattaforme, ultimamente anche TikTok sta diventando sempre più simile agli altri social, infatti sono state recentemente introdotte le Storie in stile Instagram e Snapchat.

