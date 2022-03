Dopo aver esteso la durata dei video, TikTok prova ad allargare i propri rami d’influenza verso il settore musicale. Lo fa con SoundOn, una nuova piattaforma di marketing e di distribuzione musicale che mira, ovviamente, a promuovere gli artisti. Scopriamo meglio come.

SoundOn di TikTok nei dettagli

Un passo come questo, considerando la particolare attenzione nei confronti della musica che da sempre caratterizza il social network cinese, non stupisce poi molto. Ora, con questo nuovo strumento, che si chiama SoundOn, TikTok vuole fare di più promuovendo direttamente gli artisti del settore nel modo che segue.

La piattaforma musicale permette in sostanza di caricare la propria musica direttamente su TikTok, e di guadagnare una percentuale sull’uso che gli utenti ne fanno: per il primo anno il 100%, e passato questo periodo iniziale il 90%.

Questo è il “prezzo” da pagare per gli artisti che desiderano godere della visibilità e degli strumenti che SoundON mette a loro disposizione: le informazioni relative al pubblico, i consigli degli esperti di un team dedicato, del supporto promozionale e altro ancora. Essendo, come anticipato, anche un distributore musicale, la piattaforma di Twitter è collegata quindi anche con altri servizi musicali di streaming.

In occasione del lancio, avvenuto dopo un periodo di beta testing, Ole Obermann, Global Head of Music di TikTok ha dichiarato: “I nuovi artisti e creator musicali rappresentano una vivace comunità di TikTok e SoundOn mira a supportarli mentre compiono i primi massi nella loro carriera. I nostri team SoundOn guideranno loro lungo la strada che li divide dai grandi palcoscenici. Siamo entusiasti di come ciò spingerà nuovi talenti e come SoundOn stessa darà il suo contributo nell’industria musicale”.

Comunque, per il momento la piattaforma non è disponibile in Italia, ma soltanto negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, in Brasile e in Indonesia. Vi faremo in ogni caso sapere se TikTok deciderà in futuro di renderla disponibile anche da noi. Nel mentre, se volete dare un’occhiata, ecco il sito web global di SoundOn.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione