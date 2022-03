KIA EV9 arriverà in Europa il prossimo anno. A darne l’annuncio è la stessa Casa automobilistica sudcoreana che, mentre festeggia i successi di EV6, modello che sta spopolando un po’ dappertutto, annuncia il suo prossimo SUV elettrico che arriverà nel vecchio continente a breve: nel 2023. Vediamo di che si tratta, com’è e tutto quello che c’è da sapere.

Design all’avanguardia per il SUV elettrico KIA EV9

Le immagini ufficiali che vedete qui sotto raffigurano KIA EV9, che per ora è un concept. Questo però non significa che la strada che da qui porterà ai concessionari preveda per forza stravolgimenti estetici, ma qualche cambiamento è logico aspettarselo.

Comunque, la base di questo nuovo SUV elettrico è la nota piattaforma E-GMP, che viene usata anche sulla cugina KIA EV6 e su Hyundai IONIQ 5, ad esempio. Le dimensioni sono importanti: 4,93 metri di lunghezza, 2,06 metri di larghezza e 1,79 metri di altezza con un passo di ben 3,10 metri, spia di una notevole abitabilità.

Fuori si presenta con un muso, un frontale che in KIA chiamano “Digital Tiger Face“, con un sistema di illuminazione dinamico che le dona un che di originale, futuristico e imponente. Spostando un pelo lo sguardo verso l’abitacolo spiccano sul cofano i pannelli solari, pensati per dare una mano coi consumi. Anche sul posteriore le linee sono piuttosto squadrate e, tutto sommato, speculari a quelle del frontale, mentre di lato spiccano i passaruota piuttosto vistosi che richiamano per certi versi alle fuoristrada (con cui tuttavia c’entra ben poco, s’intende).

KIA EV9: motori, tecnologia e tutto il resto

Come la cugina succitata, anche il SUV elettrico KIA EV9 dovrebbe arrivare in due motorizzazioni con una carica che potrebbe toccare picchi di 350 kW. Avanzata anche la tecnologia dell’auto, che oltre ad aggiornamenti OTA e sistemi di sicurezza che ci aspettiamo essere futuristici, si mostra con interni minimali in cui spicca un sistema di infotelematica che si sviluppa in orizzontale, con un display da 27 pollici con cui gestire tutto.

“Nel Concept EV9, evidenziamo come il concetto SUV possa evolvere per assumere un ruolo strategico nell’era della mobilità sostenibile. Highlights di Concept EV9 sono il design esterno progressivo con uno spazio interno futurista su una innovativa e fortemente tecnologica base abbinata ad un propulsore all’avanguardia completamente elettrico. Queste sono le direttive fondamentali che guideranno le nostre future interpretazioni di SUV” ha affermato Karim Habib, Senior Vice President e Head di Kia Global Design Center.

Per il momento non è emerso altro, ma considerato che, come anticipato, KIA EV9 arriverà in Europa il prossimo anno, ne sapremo sicuramente di più a breve.

