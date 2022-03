L’idea arriva dagli Stati Uniti, ed è ora sbarcata fisicamente anche in Europa. In sostanza si tratta di una soluzione di Volta Charging che permette agli utenti di ricaricare le auto elettriche gratuitamente. Come è possibile? Con la pubblicità, chiaro.

Pubblicità in cambio di ricariche elettriche gratis: l’idea di Volta Charging

Servono delle colonnine di ricarica e dei monitor abbinati che mostrino degli annunci pubblicitari: sono questi i requisiti della soluzione di Volta Charging, ora sbarcata in Europa. Ogni struttura di ricarica dispone infatti di monitor da 55″ montati su entrambi i lati, strutture piazzate non all’interno di piazzole isolate, ma in punti strategici, cioè frequentati, che permettano di garantire maggior visibilità agli annunci pubblicitari mostrati. L’altra “furbata” del servizio sta nell’unica presa disponibile, trucchetto che consente di avere una visuale libera quantomeno su un lato.

Dunque, ricaricare l’auto elettrica gratis (fino a 10 kWh per ila corrente alternata e fino a 60 kWh per la corrente continua) diventa possibile proprio per questo, nonostante molto dipenda dal numero delle aziende che decidono di acquistare uno spazio pubblicitario. Perché si va da un “pieno” completamente gratuito a sconti di almeno il 50% rispetto ai prezzi standard, a seconda della pubblicità che il servizio Volta Charging riesce a incassare.

Per il momento, sottolinea la Repubblica, la società ha annunciato nuovi contratti e installazioni in Svizzera e Germania, mentre in futuro ha comunicato che arriverà anche in Francia e Austria. Per ora, non è dunque in programma un debutto sul mercato italiano, ma non possiamo escluderlo per il futuro.

Potrebbe interessarti anche: Autostrade rivela quante saranno le colonnine in Italia entro il 2022