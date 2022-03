Xiaomi e Huawei hanno deciso di investire in WeLion, la società che produce l’avveniristica batteria da 150 kWh allo stato semi-solido che NIO intende utilizzare su alcune versioni speciali delle sue auto elettriche.

Secondo quanto riportato dalla società di analisi finanziaria Qichacha, i due colossi cinesi dell’elettronica sono diventati azionisti di WeLion, il cui capitale sociale è aumentato del 5,74% arrivando a 61,37 milioni di yuan, pari a circa 8,8 milioni di euro.

In precedenza era stata NIO a sostenere l’attività di WeLion, affinché riuscisse a consegnare in tempo le nuove batterie da 150 kWh di capacità, ma per molto tempo il legame tra le parti era rimasto segreto.

NIO ET7 la prima auto elettrica alimentata dalla batteria da 150 kWh

La prima auto a montare la super batteria da 150 kWh allo stato semi-solido dovrebbe essere la NEO ET7 che grazie a questo accumulatore potrà superare i 1.000 km di autonomia.

La batteria è attesa sul mercato per la fine del 2022 e contribuirà al cammino di crescita della Casa, che oltre a mettersi in gioco su mercati esteri delle auto elettriche, ha avviato anche una massiccia campagna di assunzioni.

Questo mese anche Sony è entrata ufficialmente nel mercato delle auto elettriche con Honda come partner d’eccezione, inoltre la prima auto elettrica Xiaomi è vicina, ma non costerà poco.