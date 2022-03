Stando a quanto dichiarato dalla stessa azienda automobilistica, Sony e Honda hanno in programma di fondare una nuova società con lo scopo di progettare, realizzare e vendere insieme auto elettriche. Le due società hanno siglato un memorandum d’intesa, in cui espongono le proprie intenzioni, entro quest’anno dovrebbe vedere la luce il nuovo colosso, ancora senza nome, in modo da portare sul mercato il primo modello EV nel 2025.

Sony e Honda puntano a diventare un nuovo colosso del settore delle auto elettriche

Secondo l’accordo tra le due società, per il primo modello Honda si occuperà della progettazione, dello sviluppo e delle vendite, mentre Sony svilupperà una piattaforma di servizi di mobilità; lo scopo è ovviamente quello di combinare l’esperienza di Honda nel campo automobilistico, con l’esperienza di Sony nel campo dei sensori d’immagine, nelle telecomunicazioni e nell’intrattenimento.

Il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha dichiarato: “Lo scopo di Sony è quello di riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia. Attraverso questa alleanza con Honda, che ha accumulato una vasta esperienza globale e risultati nel settore automobilistico in molti anni e continua a fare progressi rivoluzionari in questo campo, intendiamo basarci sulla nostra visione di rendere lo spazio della mobilità uno spazio emotivo, e contribuire all’evoluzione della mobilità incentrata sulla sicurezza, l’intrattenimento e l’adattabilità“.

Entusiasmo anche da parte di Honda che, attraverso le parole del CEO Toshihiro Mibe afferma: “La nuova società mirerà a essere all’avanguardia nell’innovazione, nell’evoluzione e nell’espansione della mobilità in tutto il mondo, adottando un approccio ampio e ambizioso alla creazione di valore che superi le aspettative e l’immaginazione dei clienti. Lo faremo sfruttando la tecnologia e il know-how all’avanguardia di Honda in relazione all’ambiente e alla sicurezza, allineando al contempo gli asset tecnologici di entrambe le società. Sebbene Sony e Honda siano aziende che condividono molte somiglianze storiche e culturali, le nostre aree di competenza tecnologica sono molto diverse. Ritengo quindi che questa alleanza che unisce i punti di forza delle nostre due aziende offra grandi possibilità per il futuro della mobilità”.

Sony aveva già rivelato in realtà l’intenzione di entrare nel settore automobilistico, al CES 2020 aveva presentato un concept della sua Vision-S, seguito poi al CES 2022 dalla Vision-S 02; i piani erano quelli di fondare, entro il 2022, una società chiamata Sony Mobility, progetto che per ora, vista la collaborazione con Honda, verrà molto probabilmente accantonato.