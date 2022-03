Il servizio “Paga in 3 rate” di PayPal è ora disponibile anche su pagoPA. La novità acquisisce rilevanza considerando sia il ventaglio di servizi che può riguardare, sia il particolare periodo in cui ci troviamo, coi rincari cui tutti dobbiamo far fronte. In sostanza, PayPal permette ora di pagare in tre rate senza interessi bollette, multe, tasse e altro ancora. Scopriamo meglio come.

Come funziona “Paga in 3 rate” di PayPal su pagoPA

PayPal lanciò il servizio “Paga in 3 rate” lo scorso novembre, dando la possibilità di scaglionare in tre parti somme fra 30 e 2000 euro, senza interessi. Oggi, come anticipato, questa possibilità viene estesa anche verso la pubblica amministrazione, che ora accoglie il servizio di PayPal direttamente sulla piattaforma web pagoPA.

Consentire ai cittadini una maggiore flessibilità e scelta per pagare online le bollette, il bollo auto, le tasse o altri servizi della pubblica amministrazione è l’obiettivo dichiarato da Maria Teresa Minotti, direttrice di PayPal Italia.

Al momento, è possibile beneficiare della novità solo sulla piattaforma web e, di base, funziona così. Una volta raggiunta la pagina di checkout della pagina web pagoPA e dopo aver scelto PayPal come strumento di pagamento, l’utente viene reindirizzato sul proprio portafoglio PayPal dove può selezionare l’opzione “Paga in 3 rate”, col primo acconto saldato subito e i due successivi uno e due mesi dopo, rispettivamente (ogni rata è esattamente pari a 1/3 del totale).

Anche in questo caso vige la regola suddetta: gli importi vanno dai 3o ai 2000 euro. Ma per maggiori informazioni, suggeriamo di leggere la pagina che PayPal riserva al servizio “Paga in 3 rate”.

