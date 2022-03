CarKey è una delle funzioni più esclusive dell’intero ecosistema iOS: lanciata da Apple nel 2020, essa trasforma di fatto il vostro iPhone e/o il vostro Apple Watch in una chiave dell’auto, dunque sulla carta è estremamente comoda, peccato che finora la sua disponibilità sia estremamente limitata. La novità di cui parliamo oggi costituisce un’interessante apertura, certo, ma non siamo ancora di fronte ad una vera e propria svolta.

Insomma, dopo avervi raccontato nelle scorse ore di come iPhone e Apple Watch possano custodire le vostre patenti e carte d’identità — per ora solo negli USA —, vediamo ora un’altra funzione decisamente smart dei dispositivi della mela morsicata.

Apple CarKey: non più esclusiva BMW

La lista aggiornata dei modelli di auto compatibili con la funzione CarKey di Apple comprende ora alcuni modelli 2022 dei marchi Kia e Genesis, più precisamente si tratta di Genesis GV60, Genesis G90 e Kia Niro.

Un portavoce della casa sudcoreana ha riferito a MacRumors che nelle prossime settimane verranno rese pubbliche maggiori informazioni in merito alla disponibilità della “Digital Key“; di contro, Genesis e Apple per adesso non hanno rilasciato alcun commento ufficiale sulla vicenda.

La notizia, va detto, non arriva esattamente inattesa, visto che già a metà gennaio vi avevamo segnalato come a breve la funzione CarKey non sarebbe più stata un’esclusiva di BMW. In quella sede, peraltro, vi avevamo riportato anche dei discorsi in atto con Hyundai finalizzati proprio a portare la funzione sui veicoli della serie Genesis. La fonte di quelle indiscrezioni — suffragate da linee di codice scovate mesi prima in iOS 15 — era il solito Mark Gurman di Bloomberg, che ancora una volta ha colto nel segno.

Per scoprire la lista completa dei modelli con supporto ufficiale ad Apple CarPlay e a quella — nettamente più breve — di CarKey, visitate il sito ufficiale a questo link.

Allo stato attuale non è dato sapere se altri veicoli di Genesis e Kia — che pure fa capo a Hyundai — si uniranno all’elenco in un secondo momento, di sicuro è positivo che CarKey stia finalmente approdando sulle auto di altri marchi al di fuori di BMW dopo circa due anni.

Naturalmente, valgono le solite limitazioni legate al modello di iPhone che avete in tasca o di Apple Watch che avete al polso: soltanto ove si tratti almeno di un iPhone 11 o di un Apple Watch 6, potrete sfruttare la versione più avanzata di CarKey — non dovrete neppure estrarre lo smartphone dalla tasca o sollevare il polso per aprire l’auto — grazie alla presenza del chip U1. In caso contrario, potrete sfruttare la funzione tramite NFC, a patto di essere provvisti di un dispositivo con almeno iOS 13.6 o watchOS 6.2.8.

