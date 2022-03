Apple lancia ufficialmente la nuova funzione che permette di aggiungere all’app Wallet la patente di guida ed un documento di identità. Il progetto, che era stato anticipato da una recente beta di iOS, è ora ufficialmente. Inizialmente, però, questa funzione sarà attiva solo negli USA e, in particolare, in Arizona. Per gli utenti ci sarà la possibilità di identificarsi utilizzando il proprio iPhone oppure l’Apple Watch. Questa funzione è destinata, già nel prossimo futuro, ad essere adottata anche in altre aree degli Stati Uniti. Ecco i dettagli completi in merito a questa nuova funzionalità:

Patente e carta di identità digitali grazie all’app Wallet su iPhone e Apple Watch

Prende il via dall’Arizona il progetto di Apple di digitalizzare i documenti di identità, rendendoli accessibili direttamente all’interno dell’app Wallet degli iPhone e degli Apple Watch. Da questa settimana, i residenti in Arizona hanno la possibilità di aggiungere la patente di guida e l’equivalente della nostra carta di identità rilasciata dallo Stato americano all’interno del proprio dispositivo.

Per presentare il documento in caso di controlli o per qualsiasi necessità di identificazione, basterà accedere al Wallet. Da notare che il sistema è supportato anche all’interno dell’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor. Presso alcuni checkpoint sarà possibile utilizzare l’iPhone o l’Apple Watch non solo per mostrare la carta di imbarco ma anche per confermare la propria identità.

Il progetto partito oggi in Arizona è solo il primo passo di un’iniziativa molto più articolata che porterà i dispositivi Apple ad essere utilizzati come strumento di identificazione. Nel corso delle prossime settimane, infatti, anche in altre aree degli Stati Uniti, come Colorado, Hawaii, Mississippi, Ohio e Porto Rico, sarà possibile, per i residenti, accedere alle funzionalità presentate oggi da Apple.

Nel prossimo futuro, Apple intende portare la possibilità di salvare i documenti di identità all’interno dei suoi dispositivi in tutti gli Stati Uniti e anche in altri Paesi del mondo. Per ora, non ci sono piani ufficiali in merito ad un possibile arrivo di una funzionalità di questo tipo in Europa e in Italia. Tra qualche anno, però, il sistema predisposto da Apple potrebbe diventare un vero e proprio standard per l’identificazione.

L’estensione di questa funzione che consente la digitalizzazione dei documenti di riconoscimento deve essere accompagnata da un quadro normativo chiaro. Apple ha avviato il progetto lo scorso anno ed ha avuto bisogno di diversi mesi prima di poter renderlo accessibile ai suoi utenti (per ora solo in Arizona). Il lancio globale di questa funzione, già integrata in iOS, richiederà, quindi, del tempo.

Come funziona il sistema di registrazione dei documenti nel Wallet

La registrazione del proprio documento di identità all’interno dell’app Wallet per iPhone e Apple Watch è molto semplice. Basta accedere all’app Wallet dal proprio iPhone e toccare il tasto + presente nella parte superiore dello schermo. A questo punto è necessario selezionare il tipo di documento da registrare e scegliere se salvarlo solo sull’iPhone oppure anche all’interno dell’Apple Watch.

Il sistema di riconoscimento predisposto da Apple prevede che l’utente debba scattarsi un selfie e scansionare il fronte e il retro del documento. I dati raccolti dallo smartphone saranno incrociati in modo da verificare l’identità del soggetto che intende registrare un documento all’interno dell’app Wallet. Da notare, inoltre, che è previsto un ulteriore step di sicurezza durante la registrazione con l’utente che sarà chiamato ad eseguire alcuni movimenti con la testa seguendo le indicazioni fornite dall’app.

Per accedere ai documenti registrati, inoltre, sarà necessario ricorrere all’autenticazione biometrica tramite Face ID oppure tramite Touch ID (in base al dispositivo in uso). In questo modo, solo la persona che ha effettivamente registrato il documento potrà visualizzare i dati registrati e, in caso di necessità, mostrare il proprio documento. I dati registrati non saranno accessibili senza utilizzare il riconoscimento biometrico per l’autenticazione.

La nuova funzione che consente di registrare i documenti di identità all’interno di Wallet è disponibile su iPhone 8 o modelli successivi con sistema operativo iOS 15.4 oppure su Apple Watch Series 4 e versioni successive con watch OS 8.4.

Leggi anche: Apple rilascia iOS, iPadOS e tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3