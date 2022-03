Dopo aver introdotto Gram 360 il mese scorso, ieri LG ha annunciato in Corea del Sud due nuove varianti del suo notebook sottile e leggero. LG Gram 16 e LG Gram 17 adottano CPU Intel Core di 12a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 dedicata e pesano rispettivamente 1,28 e 1,43 chilogrammi.

Caratteristiche dei notebook LG Gram 16 e Gram 17

Entrambi i nuovi modelli di notebook LG sono dotati di un display IPS WQXGA con rapporto di aspetto 16:10 e risoluzione di 2.560×1.600. Il pannello è munito di un rivestimento antiriflesso ed è in grado di coprire il 99% dello spazio colore DCI-P3.

Oltre alle CPU Intel Core di 12a generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 2050, i notebook dispongono di un’unità SSD PCIe Gen4 e RAM LPDDR5x e sono sono alimentati da una batteria da 90 Wh.

LG Gram 16 e Gram 17 mettono a disposizione varie funzionalità utili, come la capacità di rilevare se l’utente si è allontanato o se c’è un’altra persona dietro l’utente e quindi oscurare il display o visualizzare un messaggio di avviso.

Prezzo e disponibilità dei notebook LG Gram 16 e Gram 17

I notebook LG Gram 16 e LG Gram 17, entrambi con CPU Core i5, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, sono disponibili nelle tre opzioni di colore bianco, nero e antracite. LG Gram 16 parte da 2,29 milioni di won (circa 1700 euro), mentre LG Gram 17 ha un prezzo di 2,39 milioni di won (circa 1780 euro).

Entrambi i notebook saranno in vendita a partire da aprile in Corea del Sud. Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione di questi prodotti in altri paesi.

Leggi anche: Migliori notebook del mese: ecco i nostri consigli