Nelle scorse ore Huawei ha presentato ufficialmente la nuova Smart Door Lock Pro, una serratura smart con riconoscimento del volto 3D e sistema operativo HarmonyOS che promette sicurezza e integrazione con gli altri gadget della smart home.

Insomma, dopo un MWC 2022 dedicato esclusivamente ai computer — tra MateBook X Pro, MateStation X e MateBook E — e ai tablet, Huawei torna ad occuparsi di smart home e lo fa con un prodotto molto particolare.

Huawei Smart Door Lock Pro: serratura smart con HarmonyOS

Huawei Smart Door Lock Pro supporta la funzione AI 3D face recognition e, a detta del produttore, riesce a sbloccare la serratura della porta in meno di due secondi; il tutto con un dispositivo che garantisce un risultato di uno su un milione in termini di falsi positivi.

Al cuore della nuova serratura intelligente di Huawei è presente il sistema operativo HarmonyOS, inoltre la 3D deep-sensing camera è la stessa del top di gamma Huawei P50 Pro (ecco la nostra recensione e il nostro confronto coi TOP 2022). Il dispositivo è equipaggiato con chip da 1 TOPS e AI e promette sblocchi tramite riconoscimento del volto senza neppure dover toccare la serratura. L’algoritmo di AI impara in modo dinamico, pertanto le sue capacità di riconoscimento si affinano nel tempo.

Tornando alla 3D deep-sensing camera, questa sfrutta la tecnologia ToF (Time of Flight) e cattura fino a 307.200 punti di profondità. La stessa è posizionata rivolta verso l’alto ad un angolo di 16° e riesce a coprire un campo visivo di 78°, pertanto è sfruttabile da adulti e bambini. Huawei la definisce “light adaptive“, dunque dovrebbe funzionare senza problemi anche in ambienti poco illuminati.

Per quanto riguarda le funzioni smart, il campanello si illumina automaticamente all’avvicinarsi dell’utente e basta una pressione per attivare il display da 3,97 pollici integrato. Inoltre, proprio grazie alla presenza di HarmonyOS, Huawei Smart Door Lock Pro si integra con altri dispositivi, permettendo ad esempio di tenere sotto controllo la situazione dinanzi alla porta d’ingresso non solo tramite il display posto all’interno, ma anche sullo smart screen (con funzione picture-in-picture) quando si è in casa e da remoto sullo smartphone. Tra le altre chicche software si segnalano anche la trasmissione del suono del campanello sugli smart speaker supportati e l’accensione automatica delle luci quando si entra in casa.

Le funzioni utili per il riconoscimento sottolineate dal produttore includono: AI monitoring, Intelligent capture of abnormal stay, Wi-Fi Direct e registrazioni in cloud gratis fino a 7 giorni.

Detto del riconoscimento del volto 3D, Huawei Smart Door Lock Pro supporta anche altri metodi di sblocco, ovvero: riconoscimento dell’impronta digitale; One Touch Unlock mediante smartphone e smartwatch Huawei e Encrypted NFC Card; password/virtual password/remote temporary password; chiave.

Per un dispositivo di questo tipo è molto importante che la batteria garantisca una buona durata e secondo il produttore quella da 8.800 mAh di Huawei Smart Door Lock Pro dura da 4 a 6 mesi con Smart battery life e da 8 a 10 mesi con la modalità Ultra long battery life mode; sono inoltre previsti dei sistemi di protezione per la batteria e degli avvisi quando la stessa sta per scaricarsi. In caso di batteria completamente scarica, non manca la possibilità di una ricarica d’emergenza tramite cavo USB-C e persino della ricarica wireless tramite dispositivi (smartphone, power bank e altri) che supportino quella inversa.

La sicurezza di una serratura smart è quanto mai fondamentale e Huawei Smart Door Lock Pro è la prima in Cina ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza del CCRC (China Network Security Review Technology and Certification Center). La crittografia a livello hardware, certificata CC EAL5+, i dati archiviati su chiavi e impronte archiviati solo in locale, Secure Boot, test di resistenza e avvisi di sicurezza fanno il resto. In Cina, Huawei offre installazione gratuita a casa, assistenza, tre anni di garanzia e supporto telefonico 24/7.

Prezzo e disponibilità

Huawei Smart Door Lock Pro sarà in vendita in Cina tramite vmall, ma al momento non è stato comunicato il prezzo di listino e non ci sono informazioni in merito all’arrivo su altri mercati. Per maggiori dettagli, ecco il link al sito ufficiale.

