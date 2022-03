Un video dello smontaggio di Apple Mac Studio eseguito da Max Tech rivela non solo il design interno del computer, ma anche potenziali possibilità di aggiornamento dell’hardware.

A prima vista il nuovo desktop per professionisti di Apple sembra disporre di un’unità SSD aggiornabile in modo simile a Mac Pro, poiché Mac Studio dispone di due porte per SSD relativamente accessibili.

Apple Mac Studio: l’unità SSD potrebbe essere aggiornabile

Le prime viti da rimuovere appaiono togliendo delicatamente l’anello di gomma dalla base del computer che una volta tolte permettono di rimuoverla e accedere ai componenti interni.

Il video dello smontaggio mostra anche come spostare l’unità SSD da uno slot all’altro, il che suggerisce ancora una volta che gli slot potrebbero essere modulari e aggiornabili su tutta la linea, tuttavia non è possibile aggiornare la memoria unificata di Mac Studio in quanto è saldata al chip stesso.

In definitiva non è chiaro se Apple abbia progettato di proposito Mac Studio per consentire aggiornamenti dell’unità SSD, ma resta comunque una possibilità interessante.

Max Tech sottolinea che il sito di Apple indica che lo spazio di archiviazione di Mac Studio non è accessibile dall’utente, con l’azienda che invita a valutare l’acquisto di una configurazione con maggiore capacità di archiviazione, tuttavia Max Tech ipotizza che il colosso di Cupertino potrebbe rendere possibili gli aggiornamenti dell’unità SSD in futuro, magari attraverso un kit di aggiornamento come quello per Mac Pro.

