Giornata ricca di novità da parte di Apple, che nel corso dell’evento Peek Performance ha presentato Mac Studio, un nuovo desktop dedicato essenzialmente ai professionisti, dotato del nuovo chipset M1 Ultra, oltre che dell’M1 Max nella versione base.

Un Mac per professionisti

I rumor degli ultimi giorni avevano anticipato l’arrivo di un nuovo computer desktop, anche se in molti pensavano a una versione modificata di Mac Mini. In realtà siamo di fronte a un computer che del Mac Mini riprende solamente l’idea della miniaturizzazione. La forma ricorda vagamente quella del Mini, anche se è notevolmente più grande per consentire di alloggiare un sistema di dissipazione adeguato, in grado di tenere sotto controllo il calore sviluppato dal nuovo chipset, che ricordiamo unisce due M1 Max grazie alla tecnologia Ultra Fusion.

Le dimensioni restano comunque compatte, 19,7 x 19,7 x 9,5 centimetri, con un peso che va dai 2,7 Kg a 3,6 Kg, a seconda del chipset utilizzato. La scheda tecnica vede la possibilità di scegliere tra Mi Max e Mu Ultra, con un massimo di 20 core per la CPU, 64 core per la GPU e 32 core per il Neural Engine. La memoria parte da 32 GB della versione M1 Max, con un massimo di 64 GB, e 64 GB per M1 Ultra con un massimo di 128 GB.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione si parte da 512 GB (ovviamente su SSD) della versione M1 Max, mentre Mi Ultra parte da 1 TB. Entrambi possono avere 1TB, 2 TB, 4 TB o 8 TB di spazio di archiviazione interna, denotando quindi un utilizzo chiaramente professionale.

Mac Studio supporta fino a 4 Pro Display XDR a 6K tramite i connettori USB-C e uno schermo 4K su porta HDMI. Oltre alle 4 porte USB-C posteriori sono disponibili due porte USB-C Thunderbolt 4 sul frontale, nel quale è presente anche uno slot SD. È presente uno speaker interno oltre al connettore da 3,5 pollici per le cuffie. Per l’audio è possibile utilizzare la porta HDMI che supporta l’uscita multicanale. La connettività include inoltre una porta RJ-45 a 10 GB, WiFi 6 e Blutooth 5.0 e due porte USB-A.

Il complemento ideale del nuovo Mac Studio è Studio Display, un monitor da 27 pollici che include un Apple A13 Bionic per la gestione della funzione Center Stage, grazie a una fotocamera da 12 megapixel. All’interno va segnalata la presenza di un sistema di ventilazione con doppia ventola, che occupa buona parte dello spazio interno, e nonostante le dimensioni Apple promette una rumorosità ridotta.

Particolarmente impegnativi, com’era d’altra parte lecito attendersi, i prezzi di Mac Studio. Si parte infatti da 2.349 euro per Mac Studio con M1 Max, con la versione più costosa che arriva a 5.799 euro, mentre per la versione con M1 Ultra si parte da 4.649 euro per arrivare a un massimo di 9.249 euro.

Entrambi i modelli sono già ordinabili sullo store ufficiale e le spedizioni inizieranno dal 18 marzo, con tempi di consegna stimati in 3-4 settimane.