Da una parte c’è ASUS che annuncia la nuova scheda madre business Pro Q670M-C-CSM con supporto per processori Intel Core di 12a generazione, RAM DDR5 e connettività PCIe 4.0 per ampliare la gamma di soluzioni in grado di soddisfare le necessità delle aziende. Dall’altra Gigabyte che fa sapere che le schede madri GIGABYTE AMD supportano nativamente le CPU AMD Ryzen TM 5000/4000 senza la necessità di aggiornare il BIOS.

Caratteristiche della scheda madre business ASUS Pro Q670

La scheda madre business Pro Q670 offre la tecnologia ASUS Boot Defender con conformità NIST SP 800-193 contro intrusioni e attacchi che protegge il PC prima ancora che venga caricato il sistema operativo, mentre il programma ASUS Corporate Stable Model (CSM) assicura alle schede madri per il segmento aziendale flessibilità e stabilità di fornitura e approvvigionamenti nel tempo, assicurando un supporto del ciclo di vita del prodotto fino a 36 mesi e con avviso di fine ciclo di 6 mesi.

L’acquisto di ogni scheda madre business ASUS dà diritto a una copia del software di gestione remota ASUS Control Center Express che consente il monitoraggio hardware e software, la gestione mediante dispositivi multipli e la sicurezza avanzata.

Le funzionalità integrate out-of-band e in-band permettono una completa gestione remota per l’infrastruttura IT, inoltre tutti i modelli includono il supporto nativo per Windows 11.

Disponibilità e prezzi della scheda madre business ASUS Pro Q670

La scheda madre business ASUS Pro Q670 sarà disponibile dalla seconda metà di marzo ed è già acquistabile presso gli ASUS Gold Store, i System Integrator e i principali Partner Commerciali ASUS al prezzo consigliato al pubblico di 239,00 euro IVA inclusa. Il prodotto sarà acquistabile anche su Amazon.

Le schede madri GIGABYTE AMD supportano nativamente le CPU AMD Ryzen TM 5000/4000

Gigabyte ha annunciato oggi che le schede madri X570, B550, A520, X470, B450 e A320 possono supportare le nuove serie di processori AMD Ryzen 5000 e Ryzen 4000 senza dover aggiornare il BIOS.

In questo modo gli utenti potranno optare per le prestazioni ottimali delle schede madri della serie X unite alle CPU Ryzen 7 5700X, oppure assemblare una configurazione PC competitiva in base al budget scegliendo le schede madri della serie A con i processori Ryzen 3 4100.

Leggi anche: Migliori schede madri del mese: ecco i nostri consigli