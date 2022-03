Maserati si prende la copertina e si presenta come primo marchio italiano di auto di lusso ad abbracciare una strategia completamente elettrica: la storica Casa del Tridente ha fatto luce sui propri piani per il futuro e parlato della nuova gamma Maserati Folgore. La prima espressione di questo passaggio al full-electric sarà la nuova GranTurismo.

Maserati Folgore: il futuro è 100% elettrico

Gli annunci di Maserati sono arrivati corredati da un commento ai risultati commerciali del 2021. Come era già stato comunicato a settembre 2020 all’evento “MMXX: Time to be Audacious”, Maserati ha portato a termine il progetto di rilancio del brand e adesso intende affacciarsi al futuro con la nuova gamma Folgore, che sarà 100% elettrica.

A proposito di risultati, la Casa del Tridente non nasconde un certo orgoglio per essere stato l’unico brand di lusso del gruppo Stellantis a riportare un aumento della sua quota di mercato globale: 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. Il 2021 è stato un anno di solida crescita per il marchio, con vendite salite del 41% su base annua, per un totale di 24.269 veicoli consegnati ai clienti in tutto il mondo (il margine del risultato operativo rettificato — AOI — è stato del 5,1% e i ricavi netti sono stati pari a 2.021 milioni di euro).

Partendo da questi dati positivi, Maserati ha illustrato i propri piani per il futuro, incentrati sulla strategia full-electric Folgore, sviluppata per andare incontro alle esigenze dei clienti, ma senza snaturare il DNA del brand fatto di innovazione, eleganza e prestazioni elevate. Il marchio ha voluto porre l’accento sul fatto di essere il primo di auto di lusso a lanciare un’auto sportiva 100% elettrica, nonché il primo a completare — entro il 2025 — la line-up elettrica. Dunque, entro il prossimo triennio ogni singolo modello della gamma Maserati verrà proposto anche in una versione solo elettrica. L’altro obiettivo dichiarato dallo storico marchio italiano è quello di portare a termine l’elettrificazione entro il 2030: entro tale data, l’intera gamma Maserati sarà completamente elettrica.

Quello di Maserati, ovviamente, è un piano strategico che si inserisce in quello più ampio del gruppo Stellantis (“Dare Forward 2030”), di cui vi avevamo già parlato in questo articolo precedente.

In qualità di eccellenza del Made in Italy, Maserati ha evidenziato come anche tutti i nuovi modelli saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia.

GranTurismo: la prima della gamma Maserati Folgore

La nuova GranTurismo sarà la prima auto della lunga e prestigiosa storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche, verrà prodotta nello stabilimento di Mirafiori e il suo debutto sul mercato è previsto per il 2023. La casa intende rinnovare un modello iconico con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E. Al pari delle sue progenitrici, la nuova GranTurismo coniugherà prestazioni elevate con quel comfort e quell’eleganza che da sempre identificano il Tridente.

Francesco Tonon, head of product planning, Fuoriserie e Classiche di Maserati, ne ha parlato in questi termini: «Quest’auto sportiva di lusso elettrica è stata pensata e progettata per unire le capacità costruttive 100% italiana con le tecnologie della Formula E. Dal mondo delle competizioni arrivano la costruzione leggera con tecnologie multimateriali applicata all’architettura, alla carrozzeria e ai propulsori».

Per la nuova GranTurismo Folgore, che dispone di tre motori con una potenza complessiva di oltre 1.200 cavalli, Maserati prevede prestazioni record nell’ambito dei BEV: accelerazione 0-100 in poco più di 2 secondi e una velocità di punta superiore a 300 km/h.

Rimanendo nell’ambito della nuova gamma, tra pochi giorni verrà lanciato il nuovo SUV Maserati Grecale, che potrà a sua volta contare su una versione solo elettrica a partire dal prossimo anno. Come ribadito dal CEO del marchio Davide Grasso, entro il 2025 tutti i modelli del listino del marchio disporranno di una versione 100% elettrica e questo vale per: la super sportiva MC20, la nuova sport sedan Quattroporte e il nuovo full-size SUV Levante. Attraverso questa proposta nuova e al passo coi tempi, un marchio della tradizione come Maserati punta ad affacciarsi sul futuro con proposte in tutti i segmenti di mercato per i “luxury consumer”.

