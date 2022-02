Il gruppo Stellantis, nato poco più di un anno fa dalla fusione tra FCA e PSA, ha avviato la transizione verso l’elettrico, iniziativa che prevede il lancio futuro di un gran numero di auto elettriche e ibride con l’obiettivo di arrivare ad un’elettrificazione completa della gamma nel corso dei prossimi anni.

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2021, avvenuta in queste ore con un utile netto record di oltre 13 miliardi di euro nonostante la crisi dei chip abbia rallentato la produzione, Stellantis ha svelato le novità elettrificate in arrivo per la sua gamma di auto e veicoli commerciali nel corso del biennio 2022-2023.

L’elenco comprende un gran numero di conferme ma anche alcune anticipazioni molto interessanti. Vediamo, quindi, quali sono le novità che Stellantis ha in programma per il suo futuro elettrico nel corso del prossimo biennio.

Stellantis lancerà 17 modelli elettrificati nel corso dei prossimi due anni

Le novità elettriche e ibride di Stellantis sono diverse. Il gruppo, che può contare su svariati brand, si prepara a presentare diversi nuovi modelli. Tra le novità in arrivo c’è l’Alfa Romeo Tonale, modello annunciato a inizio del mese di febbraio. Il nuovo SUV di segmento C di casa Alfa Romeo, primo modello del piano di rilancio del marchio italiano, sarà disponibile da giugno prossimo e, come già ufficializzato in fase di presentazione, potrà contare su di una variante plug-in hybrid.

Scorrendo, in ordine alfabetico, le novità di Stellantis per il settore delle auto elettriche, troviamo due nuovi modelli elettrici di Citroen a cui si affiancherà la già confermata C5X con sistema plug-in hybrid. Anche il brand americano Dodge, non presente in Italia, ha in cantiere un modello plug-in hybrid per il biennio 2022-2023. Il progetto in questione non è stato confermato ma dovrebbe essere il chiacchierato Dodge Hornet, C-SUV derivato dall’Alfa Romeo Tonale che verrà prodotto in Italia, nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, sede di produzione anche del SUV Alfa Romeo.

Nel corso dei prossimi due anni, inoltre, ci sarà anche un modello elettrico per la gamma Fiat. Potrebbe essere la nuova Panda, da realizzare sulla piattaforma della Fiat 500 Elettrica, anche se, al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale. Fiat Professional, invece, ha in programma due veicoli commerciali elettrici, il nuovo Scudo e un secondo van in arrivo, probabilmente, nel 2023.

Jeep ha appena lanciato la sua prima novità elettrificata del biennio, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe con sistema plug-in hybrid. Il modello sarà anche l’unica variante dell’ammiraglia di casa Jeep ad arrivare in Europa. In cantiere, inoltre, c’è anche un modello elettrico a zero emissioni che potrebbe essere una variante elettrica della Wrangler.

Tra gli annunci più interessanti di oggi da parte di Stellantis c’è una grande anticipazione sul futuro di Maserati. Nel corso del biennio 2022-2023, infatti, ci sarà il debutto delle versioni elettriche del Maserati Grecale (D-SUV che verrà presentato in versione benzina a marzo prossimo) e delle nuove generazioni di GranTurismo e GranCabrio (pronte al debutto, sempre prima in versione benzina, sul finire del 2022).

A completare l’ondata di novità elettriche e ibride di Stellantis troviamo la nuova Opel Astra, che verrà proposta in versione elettrica e plug-in hybrid sia con carrozzeria hatchback che station wagon, la nuova Peugeot 308 che sarà elettrica e ibrida plug-in (in questo caso solo la versione SW) ed un nuovo crossover di segmento C di Peugeot in arrivo in versione ibrida. Da notare che anche il brand americano RAM ha in cantiere una novità: il pick-up ProMaster sarà elettrico.

Ricordiamo che Stellantis presenterà il nuovo piano industriale il prossimo 1° marzo 2022 andando ad ufficializzare le strategie future dei prossimi 5 anni in tema di elettrificazione e non solo. Ne sapremo di più, quindi, già la prossima settimana.

In copertina la nuova Alfa Romeo Tonale