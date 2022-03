Avranno già storto il naso i codini e i nostalgici ma tant’è. La 500 Abarth elettrica è in via di sviluppo nelle fabbriche Stellantis, colosso che nei giorni scorsi ha annunciato un programma decisamente pieno per portare a compimento una transizione energetica verso l’elettrico che, dal 2030 si prevede sia completa.

E dopo aver visto diverse auto cittadine e non abbandonare i motori termici, pare giunto il tempo di guardare anche alle sportivette come la 500 Abarth, che secondo quanto emerso sarà presto proposta con motori elettrici.

A confermarlo è la stessa Fiat che, attraverso le parole di Olivier Francois (CEO di Fiat e Abarth) in un’intervista tenuta da Autocar, mette a tacere ogni dubbio al riguardo: “Già un anno e mezzo fa dissi che non sarebbe stato così difficile realizzare una 500 elettrica in versione Abarth. Le auto elettriche sono così divertenti da guidare. E la buona notizia è che ci stiamo lavorando”. E il sound? “Sarà fantastico e interessante perché sarà possibile scegliere se viaggiare in silenzio o meno”.

Comunque, i problemi, a suo dire, riguardano la reperibilità dei componenti e il fatto che sarà necessario implementare un powertrain elettrico tutto nuovo, una trasmissione diversa e un impianto frenante tutto nuovo, che si adatti alla maggiore potenza dell’auto. Insomma, non sarà una semplice revisione estetica ma ogni componente deve essere adattato specificatamente, un po’ come accade coi modelli attuali, d’altronde.

Niente conferme ufficiali per il momento, che arriveranno soltanto nel momento in cui i test drive finali, attualmente in corso, daranno esito positivo. Ma quest’ultimo caso Olivier Francois ribadisce quanto il ruolo della comunità dei fan di Abarth giocherà un ruolo cruciale nel plasmare lo sviluppo della 500 Abarth elettrica e dei prossimi modelli “Faremo leva sulla community, coinvolgendola nello sviluppo. I social media sono l’ideale per questo”.

Insomma, con tutta probabilità ne sapremo di più a breve. Pertanto, restate collegati.

