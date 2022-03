Mai come oggi è fondamentale mettere in atto dei piccoli accorgimenti che permettano nel lungo periodo di contenere i consumi e risparmiare sulle bollette domestiche. Tra i vari prodotti per la smart home ora ci sono anche i prodotti della gamma Tapo di TP-Link che comprende lampadine e prese intelligenti gestibili con un’unica app.

Caratteristiche della lampadina smart TP-Link Tapo L530E

Tapo L530E è una lampadina LED dalla luminosità regolabile che permette di raggiungere luminosità fino a 806 lumen con soli 8.7 W, l’equivalente di una lampadina da 60 W. I consumi sono estremamente ridotti anche in modalità standby, registrando circa il 60% in meno rispetto ad altri modelli sul mercato.

Attraverso l’app è possibile impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina, ad esempio in corrispondenza di alba e tramonto, e gestirli anche da remoto.

La lampadina smart Tapo L530E offre la possibilità di creare scenari e routine quotidiane con differenti luminosità, temperature e colori in una gamma di 16.000.000 di tonalità.

Caratteristiche della presa smart TP-Link Tapo P110

Tapo P110 è una presa intelligente dalle dimensioni estremamente compatte che offre la possibilità tramite app di tenere sotto controllo in tempo reale i consumi elettrici degli elettrodomestici per comprendere dove c’è più dispendio di energia.

Le utili funzioni di programmazione e timer consentono di stabilire l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi connessi alla presa tramite fasce orarie giornaliere e countdown in base alle necessità, in modo da limitare gli sprechi di energia.

Ad esempio si può decidere di spegnere il caricabatteria dello smartphone dopo 2 ore, oppure accendere il bollitore dell’acqua solo a metà pomeriggio per preparare una tisana.

All’interno della smart home questi due prodotti sono gestibili anche tramite comandi vocali essendo compatibili con i dispositivi dotati di Amazon Alexa e Google Assistant.

Disponibilità e prezzi di TP-Link Tapo L530E e Tapo P110

I prodotti Tapo sono disponibili sullo store Amazon ufficiale di TP-link e nelle principali catene di elettronica di consumo. La lampadina intelligente Tapo L530E costa di listino 14,99 euro, mentre la presa smart Tapo P110 costa di listino 12,99 euro. A seguire i link diretti per acquistare i prodotti su Amazon.