Anche se il mercato delle cuffie true wireless, che negli ultimi anni hanno completamente soppiantato le tradizionali cuffie con filo, è ricco di proposte, non è altrettanto scontato riuscire a trovare prodotti di brand affidabili proposti a prezzi ragionevoli. Il modello che vi proponiamo oggi arriva direttamente da Lenovo, un brand decisamente affermato nel mondo della tecnologia, e offre una scheda tecnica di qualità a un prezzo particolarmente appetitoso.

Le cuffie Lenovo XT89 in offerta

Perfette per tutti gli usi, grazie anche alla certificazione IPX5 che le rende resistenti a schizzi d’acqua, pioggia e sudore, le cuffie Lenovo XT89 sono in offerta in questi giorni su TomTop, noto store online che le sta proponendo a un prezzo decisamente imperdibile. Disponibili sia nella colorazione bianca che in quella nera, sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 per garantire un’ottima copertura del segnale e un’autonomia di tutto rispetto.

Ogni auricolare è infatti dotato di una batteria da 40 mAh che permette di sfiorare le 4 ore di riproduzione continua. Una volta scariche sarà sufficiente riporre le due cuffie nell’apposita custodia, che svolge anche la funzione di base di ricarica, per fare nuovamente il pieno di energia. La basetta alloggia infatti una batteria da 300 mAh che permette di ricaricare quasi 4 volte i due auricolari, per un’autonomia complessiva che supera le 16 ore.

La batteria interna della custodia può a sua volta essere ricaricata grazie a un connettore USB Type-C posto nella parte inferiore, permettendo quindi di utilizzare il classico cavetto di ricarica dello smartphone. Le cuffie Lenovo XT89 sono di tipo semi in-ear e ricordano la forma delle più celebri AirPods di Apple e sono dotate di una zona touch per controllare la riproduzione multimediale.

Dal punto di vista sonoro troviamo bassi particolarmente profondi e una tecnologia di riduzione passiva del rumore, che permette di avere un buon livello di ascolto anche in ambienti particolarmente rumorosi. Potete acquistare le Lenovo XT89 su TomTop utilizzando il link sottostante al prezzo di 13,94 euro, che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali.

Acquista Lenovo XT89 su TomTop a 13,94 euro

Informazione Pubblicitaria