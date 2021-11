Segway presenta i monopattini elettrici ZING A6, C8, C10 e C20 pensati per i più giovani

Cresce il portfolio di Segway/Ninebot, uno dei produttori più famosi nel campo dei monopattini elettrici, che porta in Italia quattro nuovi dispositivi, pensati per i più giovani. Le novità si chiamano ZING A6, ZING C8, ZING C10 e ZING C20 e sono rivolti a diverse fasce di età, tenendo sempre in primo piano sicurezza e comfort.

Quattro nuovi monopattini Segway

Segway ZING A6 è stato pensato per la fascia di età che va dai 6 ai 10 anni, pesa appena 4,6 Kg e offre tre diverse modalità di guida, con una velocità massima di 12 Km/h. La batteria si ricarica in appena tre ore ed è presente un sistema intelligente che spegne automaticamente il monopattino dopo trenta secondi di inutilizzo, per ridurre al minimo gli sprechi di energia.

I modelli ZING C8, C10 e C20 sono molto simili tra di loro per quanto riguarda il design e le caratteristiche, per essendo stati pensati per diverse fasce di età. ZING C8 ad esempio è pensato per ragazzi fino a 12 anni di età, mentre ZING C10 può essere utilizzato fino a 14 anni. Il peso è in entrambi i casi inferiore ai 10 Kg e l’autonomia raggiunge i 10 chilometri.

Per chi invece cerca il massimo ecco ZING C20, pensato per adolescenti dai 10 anni in su, con una batteria maggiorata che permette di raggiungere i 20 Km di autonomia. Tutti e tre i modelli possono raggiungere, in modalità Turbo, la velocità massima di 16 Km/h. C10 e C20 sono dotati di luci a LED sotto la pedana, con il colore che cambia a seconda della modalità di guida selezionata: rosso per la modalità Safe, Blu per quella Cruise e multicolore inserendo la funzione Turbo.

Tutti e quattro i monopattini sono certificati IPX4, quindi possono essere utilizzati anche sotto la pioggia, e sono dotati di un sistema di protezione contro il surriscaldamento e i corto circuiti. Il modello A6 dispone di freno sul parafango posteriore, gli altri tre modelli invece dispongono di un freno manuale sulla barra di guida. Per tutti invece gomme piene in gomma sintetica per offrire il giusto compromesso tra comfort e grip

Questi infine i prezzi al pubblico dei nuovi monopattini elettrici Segway/Ninebot:

ZING A6 129 euro

ZING C8 179 euro

ZING C10 199 euro

ZING C20 249 euro

