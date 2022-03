Durante l’ultima conferenza Apple tenutasi l’8 marzo 2022, tra l’altro in concomitanza con la festa della donna, fra le novità è stata annunciata la nuova colorazione Verde Alpino della più recente gamma di smartphone: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 e iPhone 13 Mini.

Il prezzo di listino di questa colorazione resta identico a quello delle precedenti colorazioni tuttavia la disponibilità parte dal 18 marzo di conseguenza al momento è possibile solo pre-ordinarli. Se stavate puntando la versione Mini sarete felici di sapere che con questa offerta di cui adesso vi parliamo potrete risparmiare già ben 80 Euro, un bel 10%.

Super offerta lancio per iPhone 13 Mini verde

Prima di vedere nel dettaglio il prezzo ricordiamo le specifiche tecniche che, in tutto e per tutto, sono identiche alle precedenti colorazioni. Si tratta di uno smartphone di fascia alta, compatto, col suo schermo OLED da 5,4″, il Face ID inserito nel piccolo notch, la resistenza a liquidi e polvere con certificazione IP68 e il nuovo processore Apple A15 Bionic, realizzato con processo costruttivo a 5nm e con rinnovate capacità per il machine learning, fino a 15,8 trilioni di operazioni al secondo. Sul retro invece ci sono due nuove fotocamere stabilizzate otticamente e con, lato software, la nuova modalità cinematografica.

Insomma un prodotto più che valido, perfetto per chi cerca uno smartphone dalle dimensioni umane. L’offerta di oggi è proposta da Amazon che sconta al minimo storico iPhone 13 Mini Verde Alpino, ovvero 759 Euro invece di 839 Euro. Inoltre, qualora capitassero ulteriori ribassi, avrete la certezza che Amazon vi applichi il prezzo più basso mai raggiunto, finché non verrà spedito.

Se volete approfittarne non vi resta che recarvi alla pagina dedicata su Amazon.it ed effettuare l’acquisto.