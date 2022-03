Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo terzo mese dell’anno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a marzo 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a marzo 2022

Film in uscita su Apple TV+

A marzo 2022 non sono previste novità su Apple TV+ per quanto riguarda i film, ma in compenso potete consolarvi con le numerose serie TV in arrivo durante questo mese. Se proprio non potete fare a meno dei lungometraggi potete dare uno sguardo al catalogo dei contenuti già disponibili e al nostro approfondimento sui migliori film (link in fondo): i mesi scorsi sono arrivati ad esempio Il cielo è ovunque e Macbeth.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Central Park (stagione 2, seconda parte)

Le novità Apple TV+ di marzo 2022 includono la seconda parte della seconda stagione di Central Park, la divertente serie animata che racconta le vicende di una famiglia di custodi che vive e lavora presso Central Park, il famoso polmone verde di Manhattan. Ritroviamo i simpatici Tillerman, con Owen (direttore del parco), Paige (la moglie giornalista) e i figli Molly e Cole, mentre respingono l’ereditiera Bitsy Brandenham che vorrebbe trasformare il parco in un’area piena di condomini. Disponibile dal 4 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio della seconda stagione di Central Park.

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey (miniserie)

Al debutto sulla piattaforma Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Walter Mosley del 2010. Tolomeo Grey, interpretato da Samuel L. Jackson, ha 93 anni e soffre di demenza: i suoi ricordi sono scomposti e difficili da decifrare. L’uomo, rimasto solo e abbandonato dalla famiglia e dagli amici, viene improvvisamente lasciato senza il suo fidato custode e rischia di sprofondare ancora di più. Viene affidato alle cure di una giovane orfana, Robyn (Dominique Fishback): quando vengono a conoscenza di un trattamento in grado di ripristinare i ricordi confusi, iniziano un viaggio verso verità scioccanti sul passato, il presente e il futuro per scoprire cosa è successo al nipote. I primi due episodi sono disponibili dall’11 marzo 2022, i successivi quattro arriveranno con cadenza settimanale. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey.

Il problema con Jon Stewart (seconda parte)

In arrivo a marzo 2022 nuovi episodi de Il problema con Jon Stewart, una docu-serie di attualità nella quale il celebre conduttore televisivo (che si è aggiudicato la bellezza di 22 Emmy Awards), anche scrittore, produttore, regista e attivista, affronta in profondità temi che riguardano molti di noi come l’economia, la guerra, il commercio di armi e il mercato azionario. Si tratta di una serie antologica che vede Stewart dialogare con persone coinvolte sotto diversi punti di vista nella stessa questione per cercare soluzioni concrete insieme. A ogni episodio è abbinato un podcast di approfondimento. Nell’episodio 5, in uscita il 17 marzo 2022, si concentrerà sul mercato azionario, con l’ascesa dei broker online. Qui potete vedere il trailer dei nuovi episodi de Il problema con Jon Stewart.

WeCrashed (miniserie)

Le novità Apple TV+ di marzo 2022 includono WeCrashed, miniserie drammatica ispirata a eventi reali che racconta di un sogno tramutatosi in un incubo. Prendendo ispirazione dall’omonimo podcast, la serie narra la storia di WeWork, una start up che offre spazi di lavoro con contratti flessibili. Il passaggio alla quotazione in borsa nel 2019 gettò luce sulla gestione tutt’altro che limpida del co-fondatore Adam Neumann e lasciò gli investitori a bocca asciutta. La società fu in grado di arrivare nel giro di un decennio a un incredibile valore di 47 miliardi di dollari, per poi subire un crollo verticale. Nel cast Jared Leto e Anne Hathaway, che interpretano proprio Adam Neumann e la moglie Rebekah. Disponibile dal 18 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di WeCrashed.

Pachinko – La moglie coreana

Chiudiamo le novità del mese da vedere con Pachinko – La moglie coreana, serie drammatica basata sull’omonimo romanzo di Min Jin Lee che racconta con un tono intimo le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani. La storia inizia con un amore proibito e si trasforma in una saga travolgente che si svolge tra Corea, Giappone e America per raccontare una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti. La serie è considerata una delle produzioni televisive più importanti e attese dell’anno. Disponibile dal 25 marzo 2022 con otto episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pachinko – La moglie coreana.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Dear… (stagione 2) – 4 marzo 2022

– 4 marzo 2022 The Afterparty (finale di stagione) – 4 marzo 2022

– 4 marzo 2022 Le Avventure di Snoopy (stagione 2) – 11 marzo 2022

– 11 marzo 2022 Suspicion (finale di stagione) – 18 marzo 2022

– 18 marzo 2022 Servant (finale di stagione) – 25 marzo 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Apple TV+