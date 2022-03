Le novità Infinity+ di marzo 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo terzo mese del 2022 diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a marzo 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a marzo 2022

Film in uscita su Infinity+

Tuttapposto

Le novità Infinity+ di marzo 2022 si aprono con Tuttapposto, commedia diretta da Gianni Costantino con protagonista Roberto Lipari (anche sceneggiatore). Racconta la storia di Roberto, studente in un ateneo dove i docenti non sono particolarmente rispettosi delle regole e della legge: vendono gli esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Stufo di essere asservito al potere, il ragazzo, figlio del rettore dell’università, decide di ribellarsi e combattere questo modus operandi dopo aver conosciuto Irina, una bellissima ragazza in Erasmus. Disponibile dal 4 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tuttapposto.

The Suicide Squad – Missione Suicida (Infinity+ Premiere)

Torna questo mese con Premiere, dal 4 al 10 marzo 2022, The Suicide Squad – Missione Suicida, film scritto e diretto da James Gunn e una sorta di reboot più che un vero e proprio sequel (anche se parte del cast è rimasta). Il celebre gruppo di antieroi, che vede tra i protagonisti Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang e Peacemaker (John Cena), si unisce alla segreta e misteriosa Task Force X per fuggire dal penitenziario di Belle Reve. Prenderanno parte a una missione di ricerca seguendo le indicazioni di Amanda Weller (Viola Davis), ma ogni passo falso potrebbe costare la morte. Qui potete vedere il trailer ufficiale diThe Suicide Squad – Missione Suicida.

Me contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata (Infinity+ Premiere)

Da non perdere per i fan di Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) arriva su Infinity+ dall’11 al 17 marzo 2022 il nuovo film della celebre coppia di youtuber: Me contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata. I due sono impegnati con il party d’inaugurazione di un nuovo istituto scolastico, riaperto dopo diverso tempo. Invitati come ospiti si divertono in compagnia del loro amico Pongo, ma la scuola nasconde un segreto. Nel frattempo il Signor S cerca di sabotare la festa e rompere l’amicizia del trio: dopo aver rubato un oggetto speciale dal mondo magico, l’acerrimo nemico scaglia un incantesimo contro Pongo, e Luì e Sofì dovranno riuscire a trovare l’antidoto per salvarlo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il film – Il mistero della scuola incantata.

Frammenti dal passato – Reminiscence (Infinity Premiere+)

Sempre con Premiere ritorna tra le novità Infinity+ Frammenti dal passato – Reminiscence, film con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton. In un futuro distopico nel quale il pianeta è divenuto un enorme oceano a causa del riscaldamento globale, la popolazione di Miami vive e lavora di notte, riposandosi di giorno. Tra loro c’è lo scienziato e investigatore privato Nick Bannister, che sfruttando una tecnologia particolare riesce a scavare nella memoria delle persone per riportare a galla ricordi specifici e aiutarle a risolvere problemi. L’uomo si innamora di Mae, una donna tanto misteriosa quanto affascinante, che però sembra sparire nel nulla: l’indagine sulla sua scomparsa lo porterà a scoprire un’incredibile cospirazione. Disponibile dal 18 al 24 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Frammenti dal passato – Reminiscence.

Dune (Infinity Premiere+)

Le novità Infinity+ di marzo includono anche Dune, disponibile dal 25 al 31 del mese. La prima parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Frank Herbert, primo capitolo del ciclo (già sul grande schermo col film del 1984), con un cast d’eccezione composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e non solo. In un distante futuro dell’umanità, il duca Leto Atreides accetta la gestione di un pericoloso pianeta, Dune: si tratta dell’unica fonte di una droga in grado di allungare la vita e fornire eccezionali capacità mentali. Il pianeta è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dune.

Altri film da vedere su Infinity+ a marzo 2022

Una poltrona per due – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Witness – Il testimone – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Pedro: Galletto coraggioso – 3 marzo 2022

– 3 marzo 2022 Prendimi – 5 marzo 2022

– 5 marzo 2022 Una vita da gatto – 7 marzo 2022

– 7 marzo 2022 Autopsy – 8 marzo 2022

– 8 marzo 2022 The Divergent Series: Allegiant – 9 marzo 2022

– 9 marzo 2022 Blu Profondo 3 – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 Cani e gatti 3: zampe unite – 16 marzo 2022

– 16 marzo 2022 Il testimone invisibile – 18 marzo 2022

– 18 marzo 2022 Se mi vuoi bene – 18 marzo 2022

– 18 marzo 2022 Il filo nascosto – 19 marzo 2022

– 19 marzo 2022 Lady Bird – 19 marzo 2022

– 19 marzo 2022 Florence – 22 marzo 2022

– 22 marzo 2022 Aquaman – 23 marzo 2022

– 23 marzo 2022 Race: il colore della vittoria – 31 marzo 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sono previste novità su Infinity+ per quanto riguarda le serie TV, per cui dovrete accontentarvi di quelle già disponibili nel catalogo. Ad esempio dal mese scorso sono accessibili la terza stagione di All American e la sesta e ultima stagione di Superstore.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a marzo 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

