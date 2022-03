Cosa vedere tra le novità Disney+ di marzo 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a marzo 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Cosa guardare su Disney+ a marzo 2022

Film in uscita su Disney Plus

West Side Story – 2 marzo 2022

Red – 2 marzo 2022

La fiera della illusioni – 16 marzo 2022

Un’altra scatenata dozzina – 18 marzo 2022

L’Era Glaciale: le avventure di Buck – 25 marzo 2022

West Side Story

Apriamo le novità Disney+ di marzo 2022 con West Side Story, rivisitazione del celebre musical interpretata da Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Rita Moreno (star del film del 1961 e produttrice esecutiva) e Rachel Zegler. Il film è diretto da Steven Spielberg e racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957: due adolescenti di diverse origini etniche si innamorano mentre le gang lottano per il territorio e si scontrano per le strade. Qui potete vedere il trailer ufficiale di West Side Story.

Red

Arriva a partire dal 2 marzo 2022 direttamente su Disney+ il nuovo lungometraggio Pixar, Red. Il film vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé combattuta tra la disciplina e il classico caos dell’adolescenza, con una madre protettiva e leggermente autoritaria che non si allontana mai da lei. Come se i cambiamenti di interessi, delle relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, la ragazza si trasforma in un panda rosso tutte le volte che si emoziona troppo. Diretto dalla vincitrice dell’Academy Award Domee Shi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Red.

La fiera della illusioni – Nightmare Alley

Da non perdere questo mese su Disney+ La fiera delle illusioni – Nightmare Alley. A partire dal 16 marzo l’adattamento cinematografico del romanzo del 1946 scritto da William Lindsay Gresham. Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena e al marito Pete, ex mentalista, il carismatico Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede la strada spianata verso il successo, e usa le nuove conoscenze per truffare l’élite della società newyorkese degli anni ’40. Stanton, con la virtuosa Molly al suo fianco, vuole raggirare un pericoloso magnate con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett), che potrebbe però rivelarsi la sua più formidabile rivale. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Un’altra scatenata dozzina

Al debutto il 18 marzo sulla piattaforma Un’altra scatenata dozzina, rivisitazione della commedia di successo del 2003 sulle disavventure di una famiglia di 12 persone. Gabrielle Union e Zach Braff interpretano due coniugi, Zoey e Paul, con una frenetica vita domestica e l’impegno della gestione dell’azienda di famiglia, un ristorante locale. Con i piani di espansione di quest’ultimo in corso, l’uomo decide di trasferire la famiglia in una casa molto più grande in un sobborgo di lusso, ma il tutto si rivelerà più stressante del previsto. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un’altra scatenata dozzina.

L’Era Glaciale: le avventure di Buck

Tra le novità Disney+ anche L’Era Glaciale: le avventure di Buck, film d’animazione con protagonista Buck, il simpatico e spericolato furetto comparso per la prima volta durante L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri. Insieme a Crash ed Eddie e altri nuovi amici, si avventura in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri. Si tratta di uno spin-off de L’Era Glaciale, ambientato un mese dopo gli eventi del quinto capitolo della serie (In rotta di collisione). Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Era Glaciale: le avventure di Buck. Il film sarà disponibile dal 25 marzo 2022.

Altri film da vedere su Disney+ a marzo 2022

Bohemian Rhapsody – 11 marzo 2022

– 11 marzo 2022 L’amore bugiardo – Gone girl – 11 marzo 2022

– 11 marzo 2022 Birdman – O le imprevedibili virtù dell’ignoranza – 11 marzo 2022

– 11 marzo 2022 Revenant – Redivivo – 18 marzo 2022

– 18 marzo 2022 Starbot: oltre la sfida (documentario) – 18 marzo 2022

(documentario) – 18 marzo 2022 Gli Occhi di Tammy Faye – 23 marzo 2022

Serie TV da vedere su Disney+

9-1-1: Lone Star – stagione 3 – 9 marzo 2022

Week-End in Famiglia – 9 marzo 2022

Universi paralleli – 23 marzo 2022

Moon Knight – 30 marzo 2022

9-1-1: Lone Star – stagione 3

Su Disney+ è il momento di accogliere la terza stagione di 9-1-1: Lone Star, la popolare serie TV con protagonisti Rob Lowe e Gina Torres. Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, la 126 viene chiusa e i membri della squadra si dividono. Un massiccio e inaspettato fronte artico colpisce Austin con una terribile tempesta di ghiaccio, che crea il caos per la città. Al capitano Owen Strand e Tommy Vega l’arduo compito di salvare la città e di trovare un modo per riunire e far rinascere la 126.

Disponibile su Disney+ dal 9 marzo 2022.

Week-End in Famiglia

Tra le novità Disney+ di marzo 2022 anche Week-End in Famiglia, serie che segue le avventure di una caotica e accattivante famiglia “super-mista”. Ogni weekend Fred (Eric Judor) ha in custodia le tre figlie Clara, Victoire e Romy, molto diverse tra loro, ma il tutto viene complicato e reso più frenetico dalle loro tre madri e dal migliore amico dell’uomo, Stan, sempre in mezzo. Fred però è di nuovo innamorato e vuole portare a vivere con lui la sua ragazza, un’emigrata canadese senza alcuna esperienza come genitore e con un incompleto dottorato in psicologia infantile. La donna dovrà mettere da parte libri e teorie per trovare la sua strada come matrigna nei fine settimana.

Disponibile su Disney+ dal 9 marzo 2022.

Universi paralleli

Debutta questo mese la serie TV francese Universi paralleli, incentrata sulla storia di quattro amici (Bilal, Romane, Samuel e Victor) le cui vite vengono sconvolte a causa di un evento misterioso che li separa e li proietta in dimensioni parallele. In una frazione di secondo l’universo abbandona le sue regole e rimescola tutto, tra passato, presente, futuro e multiversi. I ragazzi cercheranno di capire cosa sia successo e di ritornare alla vita di prima.

Disponibile su Disney+ dal 23 marzo 2022.

Moon Knight

La novità più attesa e da non perdere a marzo 2022 su Disney+ è anche l’ultima del mese: stiamo parlando di Moon Knight, miniserie basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics e ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. L’uomo scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector: mentre i loro nemici si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse spingendosi in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy.

Disponibile su Disney+ dal 30 marzo 2022.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Star (stagione 1) – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Bless This Mess (stagione 1) – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Bear Grylls: Celebrity Edition – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Il Cacciatore di Dinosauri (stagione 1) – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Better Things (stagioni 3-4) – dal 2 e dal 30 marzo 2022

– dal 2 e dal 30 marzo 2022 Bob’s Burger (stagione 11) – 23 marzo 2022

– 23 marzo 2022 Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U – 25 marzo 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a marzo 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Disney+