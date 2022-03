Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di marzo 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a marzo 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a marzo 2022

Film in uscita su Netflix

Il filo invisibile (original)

Le novità Netflix di marzo 2022 includono Il filo invisibile, commedia con Filippo Timi che racconta la storia di un ragazzo, Leone, nato in California da una donna, Tilly, che ha aiutato i suoi genitori a diventare padri. Leone cresce in Italia con i suoi due papà e vive in prima persona le lotte per i diritti dei suoi genitori, raccogliendo la sua storia in un video scolastico. Costretto a evitare i pregiudizi che le persone hanno su di lui, ad affrontare il primo amore e le crepe della sua situazione familiare, il ragazzo inizia a riflettere e valutare quel filo invisibile che c’è tra lui, i suoi papà e chiunque abbia desiderato la sua nascita. Disponibile dal 4 marzo 2022: qui potete vedere il trailer ufficiale de Il filo invisibile.

The Adam Project (original)

Una delle novità Netflix più attese del mese di marzo è sicuramente The Adam Project, film originale con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldana. Racconta la storia di Adam Reed, che torna indietro nel tempo per chiedere aiuto a sé stesso tredicenne. Adam vuole convincere suo padre, un fisico, a salvare il mondo prima che per il futuro sia troppo tardi, ma dovrà fare i conti con una complicazione: nonostante siano la stessa persona, i due Adam non sembrano andare per nulla d’accordo. Da non perdere per gli amanti della fantascienza dall’11 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Adam Project.

Windfall (original)

Da vedere sulla piattaforma questo mese c’è anche Windfall, thriller con Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons. Un uomo si introduce nella lussuosa casa di villeggiatura di un magnate della tecnologia, ma le cose vanno storte non appena quest’ultimo e la moglie arrivano per una vacanza improvvisata. Il ladro deve cambiare all’improvviso i suoi piani, ma dato che non riesce a fuggire si ritrova costretto a prendere in ostaggio la coppia. Disponibile dal 18 marzo 2022: qui potete vedere il trailer ufficiale di Windfall.

Altri film da vedere su Netflix a marzo 2022

Una bionda in carriera – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Tutta la vita davanti – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Against The Ice (original) – 2 marzo 2022

(original) – 2 marzo 2022 Un paradiso da salvare: racconti di un ecosistema (original) – 2 marzo 2022

(original) – 2 marzo 2022 The weekend away (original) – 3 marzo 2022

(original) – 3 marzo 2022 Lo chiamavano Trinità… – 10 marzo 2022

– 10 marzo 2022 Agente speciale Ruby (original) – 17 marzo 2022

(original) – 17 marzo 2022 Granchio Nero (original) – 18 marzo 2022

(original) – 18 marzo 2022 Il mio amore è un fiore di ciliegio (original) – 24 marzo 2022

(original) – 24 marzo 2022 Grandine (original) – 30 marzo 2022

Serie TV da vedere su Netflix

The Last Kingdom – stagione 5 (original)

Se non sapete cosa guardare su Netflix questo mese sappiate che è in arrivo il 9 marzo 2022 la quinta stagione di The Last Kingdom, con 10 nuovi episodi. Il nuovo capitolo della serie drammatica tratta dai romanzi di Bernard Cornwell vede Alexander Dreymon tornare nel ruolo di Uhtred. Sono trascorsi anni dagli eventi della scorsa stagione, e re Edward sta ancora portando avanti il suo ambizioso progetto di riunire i regni anglosassoni. La pace duratura tra danesi e sassoni è ora minacciata da una nuova invasione e da un ribellione: Uhtred dovrà affrontare i suoi più grandi nemici e subire delle perdite per realizzare il proprio destino. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di The Last Kingdom.

Formula 1: Drive to Survive – stagione 4 (original)

Gli appassionati non possono perdersi su Netflix a marzo 2022 la quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive, che racconta tutto quanto accaduto durante lo scorso campionato del mondo di F1. Dalle difficoltà legate al COVID-19 all’incredibile finale del duello Verstappen-Hamilton del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, passando per la lunga lotta Ferrari-McLaren per il terzo posto nel campionato costruttori: un dietro le quinte per osservare da vicino i piloti e le scuderie che si contendono la vittoria in un’annata senza precedenti. Disponibile dall’11 marzo 2022: qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive.

Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda (original)

Arriva questo mese anche la nuova docuserie Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda, scritta e interpretata dallo stesso Alessandro Cattelan. Fuoriclasse sportivi, stelle del cinema, della musica e della televisione aiutano Alessandro a trovare una risposta alla domanda innocente della figlia Nina: “Papi, come si fa a essere felici?“. Un giro in Italia e all’Estero, in compagnia di protagonisti come Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Disponibile dal 18 marzo 2022: qui potete vedere il trailer ufficiale di Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda.

Bridgerton- stagione 2 (original)

Tra le novità Netflix più attese di marzo 2022 c’è senza dubbio la seconda stagione di Bridgerton, la serie romantica, scandalosa e brillante che celebra amicizie, amore e famiglia. La seconda stagione segue Lord Anthony Bridgerton nella sua ricerca di una moglie adeguata: mentre l’impresa sembra destinata al fallimento arrivano dall’India Kate ed Edwina Sharma. Intanto i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope continua a muoversi nell’alta società tenendo nascosto il suo segreto. In arrivo il 25 marzo 2022: qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Bridgerton.

Altre serie TV da vedere su Netflix

The Guardians of Justice (original) – 1 marzo 2022

(original) – 1 marzo 2022 Coinquilini impossibili (original) – 1 marzo 2022

(original) – 1 marzo 2022 Frammenti di lei (original) – 4 marzo 2022

(original) – 4 marzo 2022 Guida astrologica per cuori infranti (stagione 2, original) – 8 marzo 2022

(stagione 2, original) – 8 marzo 2022 Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica (talk show original) – 8 marzo 2022

(talk show original) – 8 marzo 2022 I Diari di Andy Warhol (original) – 9 marzo 2022

(original) – 9 marzo 2022 Queer Eye Germania (original) – 9 marzo 2022

(original) – 9 marzo 2022 Byron Baes – Il paradiso degli influencer (original) – 9 marzo 2022

(original) – 9 marzo 2022 Kotaro abita da solo (anime original) – 10 marzo 2022

(anime original) – 10 marzo 2022 La vita dopo la morte – Con Tyler Henry (original) – 11 marzo 2022

(original) – 11 marzo 2022 Team Zenko Go (original) – 15 marzo 2022

(original) – 15 marzo 2022 Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (original) – 16 marzo 2022

(original) – 16 marzo 2022 Grond (original) – 17 marzo 2022

(original) – 17 marzo 2022 Human Resources (original) – 18 marzo 2022

(original) – 18 marzo 2022 Drôle – Comici a Parigi (original) – 18 marzo 2022

(original) – 18 marzo 2022 Animal: Il meraviglioso regno animale (stagione 2, original) – 18 marzo 2022

(stagione 2, original) – 18 marzo 2022 Is it Cake? – Dolci impossibili (original) – 18 marzo 2022

(original) – 18 marzo 2022 Young, Famous & African (original) – 18 marzo 2022

(original) – 18 marzo 2022 Thermae Romae Novae (anime original) – 28 marzo 2022

(anime original) – 28 marzo 2022 Johnny Hallyday: una leggenda del rock (original) – 29 marzo 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a marzo 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

