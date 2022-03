Mancano poche ore al nuovo evento Apple con cui l’azienda andrà a rinnovare, ulteriormente, la sua gamma di prodotti. Oltre alla presentazione del nuovo entry level iPhone SE 2022 e, probabilmente, del nuovo iPad Air, tablet da tempo in attesa di un aggiornamento, Apple si prepara a presentare diverse novità per la linea macOS. In rampa di lancio ci sono diversi prodotti inediti che dovrebbero essere al centro dell’evento di domani, Peek Performance.

Secondo le ultime anticipazioni rivelate dall’analista Ming-Chi Kuo, però, alcuni dei nuovi prodotti da tempo al centro delle indiscrezioni, come i nuovi iMac Pro e Mac Pro, non saranno al centro dell’evento di questa settimana. A poche ore dall’evento in questione, andiamo a fare il punto su quelle che saranno le novità della gamma Apple e su cosa, invece, non sarà presentato.

Le novità di Apple: nuovo Mac Mini in arrivo mentre iMac Pro e Mac Pro si faranno attendere

Partiamo dai grandi assenti del prossimo evento Apple. L’azienda di Cupertino non presenterà i nuovi iMac Pro e Mac Pro questa settimana. Questi progetti sarebbero ancora in sviluppo e dovrebbero arrivare soltanto nel corso del 2023. Se confermato, si tratta di un netto cambio di programma rispetto alle precedenti anticipazioni che potrebbe essere legato a ritardi di sviluppo legati al Covid.

Anche se non ci dovessero essere dei “Pro”, la gamma macOS potrà ugualmente contare su diverse novità. In particolare, stando alle indiscrezioni fornite da Ming-Chi Kuo, analista sempre molto informato sul mondo Apple, la gamma di dispositivi Mac si prepara a registrare il debutto di un nuovo Mac Mini, decisamente più potente rispetto al modello attuale che, ricordiamo, integra il processore M1. Ad affiancare il nuovo Mac Mini ci sarà un display esterno da 27 pollici di diagonale ma senza la tecnologia Mini-LED.

Predictions for Apple's new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022

Le ultime anticipazioni sulle novità in arrivo da Apple

Per quanto riguarda il Mac Mini, al momento, non ci sono dettagli precisi in merito al modo in cui verrà ottenuto il passo in avanti in termini di potenza. Da tempo si parla di una variante con M1 Pro / M1 Max del Mac Mini e l’evento di domani potrebbe essere l’occasione giusta per registrare quest’attesa espansione della gamma Apple. Di certo, il nuovo modello rappresenterà un importante passo in avanti per la gamma Mac Mini e, più in generale, per l’offerta Apple nel mercato desktop.

Sul nuovo display esterno, invece, l’assenza della tecnologia Mini LED garantirà un deciso taglio di prezzo. La nuova proposta della gamma Apple, secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, dovrebbe costare circa la metà dell’attuale Pro Display XDR. Sulla questione ne sapremo di più nel corso delle prossime ore. In ogni caso, Apple ha in cantiere altre novità per la gamma Mac nel corso dell’evento di domani.

Si parla, infatti, di un nuovo MacBook Pro da 13 pollici che potrebbe portare al debutto il nuovo processore M2. Il nuovo modello andrà a sostituire il MacBook Pro da 13 pollici attuale che, a differenza delle varianti da 14 e 16 pollici, si deve “accontentare” del chip M1 e non dei più potenti M1 Pro e Max. Il nuovo arrivo della linea MacBook dovrebbe occupare la stessa fascia di prezzo del suo predecessore.

Da notare, inoltre, che Apple, sempre in base alle indicazioni fornite da Ming-Chi Kuo, sarebbe pronta a lanciare un nuovo alimentatore GaN da 30 W. Questo nuovo accessorio dovrebbe essere una versione più compatta e leggera di quella proposta con il MacBook Air M1. Il debutto del nuovo alimentatore dovrebbe essere fissato nel corso del 2022 e l’evento di presentazione di domani potrebbe essere il momento giusto per la presentazione. L’accessorio presenterà, secondo l’analista, un nuovo form factor. L’appuntamento con le novità della gamma Apple è fissato per domani sera, a partire dalle 19 ora italiana. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti.

