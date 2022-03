Apple si prepara a presentare il nuovo iPhone SE 2022, futuro entry level della sua gamma di iPhone, noto in rete anche come iPhone SE 5G. Lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso dell’evento del prossimo 8 marzo ed arrivare sul mercato nelle settimane successive. Il progetto è, da tempo, al centro di indiscrezioni legate alle sue specifiche tecniche. Nella giornata di oggi, a confermare gran parte delle informazioni emerse nelle ultime settimane, arriva un tweet del ben noto analista Ming-Chi Kuo, sempre ben informato sul mondo Apple.

L’analista ha scelto di inaugurare il suo account tweet con 6 previsioni legate al nuovo iPhone SE 2022. L’account in questione non è (ancora) verificato ma l’identità di Ming-Chi Kuo è stata verificata da MacRumors, magazine di riferimento per quanto riguarda il mondo Apple. Le previsioni sul nuovo iPhone SE 2022 sono, quindi, da considerare come provenienti da una fonte affidabile. Vediamo i dettagli:

iPhone SE 2022: le indiscrezioni di Ming-Chi Kuo

Le “previsioni” di Ming-Chi Kuo relative al nuovo iPhone SE 2022 ci anticipano le caratteristiche dello smartphone e le tempistiche di arrivo sul mercato. Secondo l’analista, infatti, la produzione del nuovo entry level di Apple prenderà il via entro marzo 2022. Di conseguenza, il debutto commerciale è previsto nelle settimane successive, probabilmente ad aprile, a circa due anni di distanza dal lancio del suo predecessore, iPhone SE 2020.

Secondo l’insider, inoltre, Apple dovrebbe realizzare 25-30 milioni di unità di iPhone SE 2022 nel corso del 2022. Si tratta di una quantità pari a poco più del 10% del totale di iPhone spediti nel corso del 2021. Il nuovo entry level, quindi, avrà una presenza significativa all’interno dell’offerta di Apple per il settore smartphone consentendo all’azienda di registrare buoni risultati in una fascia di prezzo sempre più affollata.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022

Lo smartphone arriverà sul mercato in tre varianti. È confermata la versione base da 64 GB che verrà affiancata da una sicuramente più interessante variante da 128 GB. In arrivo c’è anche una variante da 256 GB. Tra le specifiche tecniche, il nuovo iPhone SE 2022 potrà contare sul SoC Apple A15 Bionic e, quindi, sul supporto al 5G. Per ora non ci sono dettagli sulla memoria RAM (SE 2020 si ferma a 3 GB, il nuovo SE 2022 potrebbe arrivare a 4 GB).

Lo smartphone è atteso in tre varianti cromatiche (black, white e red). Da notare, inoltre, che non ci saranno sostanziali modifiche per quanto riguarda il design. Ci sarà, quindi, il “solito” display da 4.7 pollici con il tasto Home e Touch ID integrato. Per il momento, non ci sono informazioni in merito ad un comunque probabile upgrade per il comparto fotografico con nuovi sensori sia per la camera posteriore che per quella anteriore.

I possibili prezzi del nuovo iPhone SE 2022

Ming-Chi Kuo non rivela alcun dettaglio in merito ai prezzi del nuovo iPhone SE 2022. Il listino del nuovo smartphone potrebbe riprendere quello del modello del 2020. Di conseguenza, la variante da 64 GB potrebbe presentare un prezzo di 499 euro mentre quella da 128 GB potrebbe essere proposta a 550 euro con il taglio da 256 GB che arriverebbe a superare quota 600 euro, avvicinandosi al prezzo di listino di iPhone 12 Mini che parte, stando ai dati dello store Apple, da 719 euro.

In copertina iPhone SE 2020