Sebbene non vi sia alcun riscontro al riguardo, Apple potrebbe essere al lavoro su una nuova versione del suo monitor di fascia altissima Pro Display XDR presentato nel 2019: il monitor di cui parliamo risponderebbe al nome di Apple Studio Display e dovrebbe avere una risoluzione maggiore rispetto a quella, già impressionante, dell’attuale Pro Display XDR.

Facciamo un punto sui dettagli emersi finora riguardo il prossimo super monitor di Apple.

Quanto è finora emerso su Apple Studio Display

Non è ben chiaro se Apple stia lavorando a un prodotto che andrà a sostituire il Pro Display XDR o se, invece, stia lavorando a un nuovo prodotto, con caratteristiche distinte, per ampliare la propria offerta in ambito monitor.

Il portale 9to5Mac è venuto a conoscenza, tramite fonti “con familiarità sulla questione”, del fatto che questo Apple Studio Display avrebbe un pannello con risoluzione 7K.

L’attuale Pro Display XDR è dotato di un pannello da 32” con risoluzione 6K (6016 x 3384 pixel) che restituisce una (già) impressionante densità di 218 pixel per pollice; una risoluzione più elevata sulla medesima diagonale alzerebbe ulteriormente l’asticella a 245 pixel per pollice.

C’è, tuttavia, la possibilità che Apple stia lavorando a un monitor con risoluzione 7K ma che mantenga la stessa densità di pixel per pollice del Pro Display XDR, piuttosto che la stessa diagonale: in questo caso, avremmo a che fare con un display più grande da ben 36”.

Altra nota: Apple Studio Display dovrebbe rispondere al nome in codice “J327”, ed è notizia del luglio 2021 che Apple stesse già testando un “display esterno con il nome in codice J327 con chip Apple A13 integrato”.

Tanti nuovi Mac e un monitor “economico” nei piani 2022 di Apple

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg protagonista di parecchi scoop sul mondo Apple, ha recentemente riferito che Apple prevede di presentare nell’arco del 2022, oltre a tanti nuovi Mac, un nuovo display esterno “economico” che dovrebbe costare circa la metà del Pro Display XDR.

Questo monitor “economico” potrebbe far gola a un nuovo target di utenti, impossibilitati o non disposti a spendere le cifre esorbitanti per il Pro Display XDR (che parte da oltre 5000€). Per Apple, che in passato proponeva la linea “Cinema Display” in più dimensioni, non sarebbe una sorpresa offrire al pubblico più scelta.

Non sono noti, invece, i piani per la presentazione del nuovo Apple Studio Display. Il mondo Apple è al momento in fermento: la community è in attesa di scoprire tutte le novità che verranno presentate al prossimo evento speciale Peek Performance, in programma per il prossimo 8 marzo 2022.

