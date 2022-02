Controllare una smart home piena di dispositivi intelligenti attraverso Apple HomeKit spesso richiede diversi tocchi anche solo per accendere o spegnere una singola lampadina, mentre l’app Home Widget semplifica le cose permettendo di posizionare il controlli HomeKit direttamente nella schermata principale di un iPhone o iPad.

Home Widget porta i controlli di HomeKit sulla schermata principale

L’app Home Widget permette di creare widget di varie dimensioni che funzionano come degli interruttori per controllare direttamente i dispositivi e le varie funzionalità di HomeKit con un solo tocco.

I widget inoltre si aggiornano automaticamente per riflettere il cambiamento di stato del dispositivo, che si tratti di una lampadina, una serratura o altro, senza dover aprire nemmeno l’app Home Widget se non per impostare i widget la prima volta.

Home Widget consente anche di aggiungere una scorciatoia o una scena di HomeKit a un widget e un aggiornamento recente ha aggiunto anche il supporto per i sensori. L’app è molto semplice da utilizzare e i vari controlli possono essere personalizzati con colori e icone.

È possibile scaricare Home Widget dall’App Store gratuitamente, tuttavia è necessario un piccolo acquisto in-app per sbloccare tutte le funzionalità offerte dall’app.

