Sarà soprattutto economica la nuova Fiat Panda elettrica che Stellantis si prepara a lanciare sul mercato. L’arrivo pare ormai questione di mesi, le forme quelle già intraviste al Salone di Ginevra del 2019 con la Centoventi. Comunque, ecco tutto quello che sappiamo dai nuovi rumor della nuova Panda elettrica di Fiat.

Fiat Panda elettrica: economica e a breve sul mercato

Avete presente la concept Fiat Centoventi? Ecco, la nuova elettrica low cost di casa Stellantis dovrebbe essere una rivisitazione di quel modello presentato quasi tre anni fa ormai. Più economica della 500e, la nuova Fiat Panda elettrica potrebbe arrivare molto presto sul mercato; si vocifera addirittura di un lancio entro la primavera di quest’anno.

In attesa della presentazione, la nuova cittadina sfoggerebbe un design tutto nuovo, minimale, modulare e, tutto sommato, futuristico. Dando fede alle indiscrezioni condivise da AutoExpress e a quanto visto nel concept, la Fiat Panda elettrica dovrebbe arrivare in una sola livrea, tuttavia restando personalizzabile tramite un programma dedicato “4U” che permetterebbe di scegliere il colore del tetto dell’auto, dei paraurti e dei passaruota fra quattro tinte diverse.

Modulare, dicevamo, perché l’auto pare sposi la filosofia plug and play per gli accessori interni, intercambiabili a proprio piacimento direttamente dal cliente, a seconda del momento e delle esigenze. Un esempio? Il supporto del cruscotto che, anche per risparmiare sui costi finali dell’auto, consentirebbe di rimuovere lo schermo centrale dell’infotainment, sostituibile col proprio smartphone o tablet.

Un approccio decisamente particolare che sottostà all’esigenza del costruttore di sperimentare nuove idee per attirare un maggior numero di clienti, anche chi non è disposto a spendere le cifre esorbitanti che spesso e volentieri le auto elettriche richiedono.

